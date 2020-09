Una mujer de 42 años fue asesinada a puñaladas en su casa de la ciudad santiagueña de La Banda y como principal sospechoso del femicidio los investigadores buscaban a la ex pareja de la víctima, quien había sido denunciado por violencia de género. La víctima, identificada como Claudia Jiménez (42), contaba con un botón antipánico tras sus denuncias contra el ahora prófugo Marcelo de Pablo. El femicidio ocurrió en una vivienda donde vivía Jiménez con cuatro de los siete hijos que tenía con el sospechoso. La mujer se encontraba en su domicilio cuando fue atacada a puñaladas presuntamente por De Pablo, de quien estaba separada hacía varios meses y vivía en otro inmueble. Tras el ataque, el hombre abandonó el lugar rápidamente, por lo que la policía realizaba distintos rastrillajes en procura de localizarlo. La mujer fue trasladada en un auto particular hasta el Centro Integral de Salud Banda, adonde llegó muerta. El ataque se produjo tras una discusión en la que una hija de la víctima intentó interceder, aunque no pudo detenerlo. Se secuestró un cuchillo tipo "carnicero".