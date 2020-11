U na ex empleada denunció malos tratos a las mujeres que allí residen y un geriátrico ubicado en Sourigues, partido de Berazategui fue allanado. Se trata de Nonnas, una institución no habilitada, ubicada en la calle 214, entre 257 y Dardo Rocha Nº 783, en la que residen 17 adultas mayores.

Fuentes del Ministerio de Salud bonaerense precisaron que solicitaron la intervención judicial tras tomar conocimiento de los presuntos malos tratos a partir del testimonio de una ex empleada.

El hecho se conoció cuando Adriana, una enfermera que renunció hace dos semanas al lugar, denunció en medios locales que las mujeres eran víctimas de malos tratos y mostró fotografías donde aparecen atadas y acostadas en pésimas condiciones de higiene.

"Me fui cuando al cambiarme de turno vi el estado de las abuelas y el maltrato. Saqué fotos y me fui", expresó Adriana en diálogo con el portal Ahora Online y aseguró que a las mujeres que residen en el geriátrico trucho "las matan de hambre, les gritan, las amarran y las insultan".Contó además que "una doctora que es parte de ese horror las empastilla para que pasen por pacientes psiquiátricas" y añadió que su único deseo "es que las abuelas puedan vivir dignamente hasta su fin de vida".

Las imágenes que aportó la ex enfermera daban cuenta de que las mujeres "vivían en condiciones de hacinamiento, en habitaciones con severos problemas de humedad; malnutridas, en pésimas condiciones de higiene e, incluso, en algunos casos, las tienen atadas a la cama".

Fuentes del Municipio y de la cartera sanitaria provincial precisaron que, cuando las autoridades locales tomaron conocimiento de la denuncia de la ex empleada, el 26 de octubre pasado, enviaron a empleados de las áreas de Salud y Trabajo al lugar, pero señalaron que los encargados del geriátrico no les permitieron ingresar.Entonces, el municipio dio intervención a la provincia, que es quien lleva adelante las habilitaciones a los geriátricos, y el Ministerio de Salud constató que Nonnas no existía en sus registros.

Por lo tanto, desde la cartera sanitaria se envió personal de la Zona VI a inspeccionar el establecimiento, pero tampoco les permitieron entrar.Así, autoridades del Ministerio de Salud radicaron la denuncia y el fiscal Christian Granados, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 2 de Berazategui, dispuso hoy el allanamiento para determinar si existe delito.

Ayer se comenzó a tomar las declaraciones testimoniales y trasladaron a las residentes al hospital Evita para constatar su estado de salud. También se pusieron en contacto con los familiares.