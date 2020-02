E n la localidad bonaerense de Longchamps, tres hermanitos vivieron el peor de los infiernos. Sin embargo, para la Justicia no es suficiente. Los pequeños confesaron haber sido víctimas de los más atroces abusos sexuales por parte de su padre y de más de diez amigos, en diferentes encuentros, durante más de dos años. No obstante, para las autoridades judiciales, las pruebas, los relatos y el propio tormento de los menores no alcanzan para ordenar el arresto de los acusados.

"Queremos que nos escuchen, que todos sepan lo que pasamos", reconocen, al un{isono, tres niños, quienes a sus 4, 6 y 8 años le revelaron a su madre que fueron objetos sexuales de su padre y de al menos una decena de personasvínculadas a su círculo íntimo. En este sentido, la representante legal de la denunciante, Anabel González, detalló a "Crónica" que "en el marco del régimen de comunicación, los nenes iban a la casa en la que residían anteriormente. En uno de los regresos el más chico empezó con enuresis y encopresis, que se manifiestan en la falta de control de la orina y la materia fecal cuando el nene está en la cama". Por lo tanto, "la mamá lo llevó al baño y el nene empezó a llorar desesperado, entonces les preguntó a sus otros hijos y se pusieron nerviosos. Ellos le terminaron confesando que su papá veía películas pornográficas sin poder controlarlo", agregó González.

En consecuencia, la mujer radicó la denuncia a mediados de 2018 e impulsó la intervención de la UFI de Delitos Sexuales N° 9 de Lomas de Zamora. Las confesiones se profundizaron con las terapias, como asimismo en las conversaciones entre los menores y su madre. Al respecto, la abogada querellante remarcó que "los chicos dieron detalles de los amigos del padre que los abusaban. Los vejámenes contaban que tuvieron lugar durante asados, en los que se emborrachaban y se drogaban. Los nenes precisaron hasta los materiales sexuales que empleaban, y que al más pequeño lo encerraban en el baño con tres hombres".

Sin embargo, los informes de la cámara Gesell brindaron resultados negativos, agudizando aún más la angustia de los menores. En referencia a ello, la patrocinadora legal de las víctimas consideró que "en principio ponían trabas para que esa instancia no se llevara adelante, con el afán de amedrentarlos y revictimizarlos. Luego deslegitimaron las versiones de los nenes. Es absurdo, porque hasta ellos dijeron que se han sentido objetos pero a la fiscalía no le alcanza". Por esta razón, González dejó en claro que "no vamos a parar. En las próximas horas presentaremos los audios, imágenes y todo el material necesario que ratifican los dichos de los chicos, aunque no lo quieran recibir, porque deben hacerlo. Los propios niños le pidieron a su madre que se presenten los audios para que sean escuchados".