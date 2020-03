L os 15 años de gobierno del Frente Amplio quedaron en el pasado uruguayo, ya que ayer comenzó a escribirse una nueva historia, volcada hacia la derecha. Luis Lacalle Pou asumió la Presidencia, en reemplazo de Tabaré Vázquez, y prometió cumplir con los cambios que pidió el pueblo. La necesidad de un Mercosur que deje de lado las "cuestiones ideológicas" fue una parte destacada de su discurso.

"El pueblo pidió un cambio, pero un cambio basado en acuerdos", afirmó el flamante presidente al encabezar la ceremonia en el Palacio Legislativo. Sin embargo, aclaró que el nuevo rumbo estará "basado en acuerdos", por lo que prometió un "diálogo constante con los partidos que no participan de este gobierno y con las asociaciones civiles".

Tras prestar juramento ante el ex mandatario José "Pepe" Mujica, Lacalle Pou, líder del Partido Nacional, prometió "continuar con lo que se hizo bien, cambiar lo que se hizo mal y, sobre todo, hacer lo que no se supo o no se quiso hacer". En ese sentido, mencionó el "retroceso en materia educativa" y la "creciente inseguridad".

"Nuestro país atraviesa una crisis de seguridad humana. Estamos ante una emergencia. Mañana mismo (por hoy) convocaremos a todas las jerarquías policiales del país para darles instrucciones claras", anunció y agregó: "Vamos a proponer un cambio en la gobernanza de la educación para hacerla más ágil y más efectiva".

Por otra parte, en cuanto a la nueva coalición partidaria que dirige los destinos uruguayos, el nuevo presidente resaltó que "es la primera vez en la historia que el gobierno va a ser ejercido por una coalición compuesta por cinco partidos" -que van desde el centro hasta la derecha más conservadora- y, aunque reconoció que "toda novedad genera incertidumbre", aseguró que se trata de un proceso de "cambio y diálogo".

El foco en el Mercosur

El proyecto de política exterior que llevará adelante Lacalle Pou apunta a un Mercosur distinto, en el que se dejen "de lado las cuestiones ideológicas" para "fortalecer" el bloque. "Hay que fortalecer la región, el Mercosur y al mismo tiempo lograr flexibilizar el bloque para que cada socio pueda avanzar en acuerdos bilaterales con otros países", dijo el presidente.

Además, remarcó la importancia de llevar a la práctica el acuerdo entre el bloque sudamericano y la Unión Europea: "Deben cumplirse los procesos comenzados. No debe importar el signo político de cada uno de los miembros del Mercosur, para afianzar nuestro bloque debemos dejarlos de lado".

"Hoy asume el gobierno un presidente que se compromete a respetar el derecho de todos. El de quienes tienen simpatía por nuestro gobierno y el de aquellos que hubieran preferido que gobernaran otros", concluyó Lacalle Pou.