E l lunes se cumplirán 90 días del inicio de la gestión de Alberto Fernández, y el protagonismo estará en un conflicto de extrema importancia. La Mesa de Enlace agropecuaria anunció ayer un paro de comercialización de granos durante los cuatro primeros días de la próxima semana, y pidió a los ganaderos que se sumen a la protesta.

La fecha de la medida de fuerza no es casual: el martes 10 se cumplirán 12 años del inicio del conflicto del 2008 contra el gobierno de Cristina Kirchner, también con las retenciones en el centro de la escena.

El reclamo se da luego de la decisión de una de las cuatro organizaciones de la Mesa de Enlace, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), de anunciar públicamente que haría una protesta contra la nueva alza de las retenciones a la soja (del 30% al 33%) publicada en el Boletín Oficial. "Nos vemos en la ruta", había señalado la entidad, que forzó la definición del resto de los sectores.

Durante las primeras horas de la tarde se conoció que el cese de comercialización de granos sería generalizado, pero hasta bien entrada la noche no había comunicado oficial. Los especialistas aseguraron que se debió a la interna entre los distintos protagonistas, ya que Federación Agraria Argentina -representa a los productores más pequeños- no estaba decidida a sumarse. Tampoco hubo una respuesta oficial del gobierno nacional.

La confirmación oficial llegó por parte de Carlos Iannizzotto, de Coninagro, quien en declaraciones televisivas aseguró que "lo que se decidió es un cese de comercialización de granos durante cuatro días, y se invitó al ganadero para que no haya ganadería".

Si bien admitió que "hemos entrado en un terreno muy delicado, ya que hay focos muy radicalizados", sostuvo que "por parte de las instituciones vamos a intentar que todo se canalice pacíficamente. Hay que entender que disentir no puede alterar la paz social, pero también que sin infraestructura ni gestos este sector no debe ser condenado a la pobreza".

Para Iannizzotto, "el cese de comercialización no va a perjudicar al ciudadano. No hay intención de tractorazo ni ninguna manifestación. Sabemos que hay sectores que lo están pidiendo. No es nuestra idea. Es una advertencia al gobierno de que no podemos seguir en esta carrera donde los anuncios se imponen, y sin un proyecto integral".

En esa línea, remarcó que la medida "la hemos tratado de evitar por todos los medios, pero hay un malestar enorme en las bases, no económico porque acá no estamos hablando solamente de la soja. Las economías regionales se sienten abandonadas", dijo a la señal TN.

"Hacen oposición"

El ex presidente de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi, se manifestó contrario a la medida de fuerza. Cercano a Alberto Fernández, el dirigente rural aseguró que "hay algunos que utilizan el paro y los reclamos como una forma de hacer oposición al gobierno".

Y consideró "raro" que la medida "inicie el lunes y contempla el 11 de marzo como fecha emblemática. A 12 años, otra vez una fecha emblemática de paro a pocos días de un nuevo gobierno", por el conflicto del 2008.

No obstante, consideró que "hay entidades que con esto descomprimen y vuelven a sentarse en la mesa. Si esa es la idea, habrá que bancársela y esperar que pase. El gobierno tiene la vocación de hacer del campo un aliado y no un enemigo. Lo dijo anoche el Presidente. Esta es la principal diferencia con el 2008".