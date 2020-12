El comercio electrónico es una vidriera alternativa a la cual Papá Noel debe estar muy atento. En los últimos tiempos, esta modalidad se ha acrecentado y mucho ante las medidas restrictivas que se registraron en todo el planeta, producto de la pandemia del coronavirus. La Argentina, por cierto, no ha sido la excepción.

Para estas fiestas, una gran cantidad de argentinos incursionó en las compras online. Pero el boom se desató en plena cuarentena, cuando en abril la facturación de este tipo en la Argentina creció un 84% en comparación con el promedio del primer trimestre del año. En tanto las órdenes de compra aumentaron un 38% y la venta en unidades un 71%, según datos aportados por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).

"Como uno de los efectos colaterales de la pandemia, el comercio electrónico y los pagos online han tenido en estos nueve meses un impulso extraordinario, permitiéndonos avanzar lo que en una situación normal nos hubiese llevado entre tres y cuatro años", indicó Hernán Seoane, gerente general de la Cámara Argentina de Internet (Cabase).

Desde el market place Mercado Libre las ofertas digitales se ofrecen por rubros: juegos y juguetes hasta 40% off, celulares e informática hasta 30% off, mesa navideña hasta 30% off, electrodomésticos hasta 30% off, moda y belleza hasta 40% off y deportes hasta 30% off.

Por su parte, Ebay reveló que en su plataforma los presentes para Nochebuena se adquirieron meses atrás porque los usuarios aprovecharon las promociones.

De acuerdo a lo que indican las proyecciones internacionales, el ecommerce -comercio electrónico- crecerá entre 18% y 30% durante la temporada de la fiestas de fin de año. De cumplirse estas estimaciones, las ventas digitales movilizarían 940.000 millones de dólares en todo el planeta.