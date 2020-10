E l demonio no fue derrotado por una cruz sino por una tarjeta. Un joven de 28 años fue detenido en las últimas horas como sospechoso de haber cometido el espeluznante crimen de un trabajador agropecuario, asesinado a puñaladas, mutilado y eviscerado en una chacra de la ciudad bonaerense de San Nicolás, luego que los investigadores hallaron la tarjeta SUBE de la madre del acusado en la vivienda de la víctima. La detención se registró ayer a la madrugada en la localidad santafesina de Villa Constitución, a unos 30 kilómetros del lugar en el que ocurrió el homicidio de Juan Carlos Donato (69). Los investigadores de la DDI de San Nicolás identificaron al apresado como Sergio Andrés Tissi (28), con antecedentes psiquiátricos y brotes psicóticos, y que en el momento de ser localizado tenía en sus manos diferentes hematomas e inflamaciones producto de cortes y pinchazos aparentemente producidos con un cuchillo. El fiscal de San Nicolás Julio Tanús detalló que la detención se dio luego de que los peritos encontraran en el pasto del lado delantero de la propiedad de Donato una tarjeta SUBE a nombre de Bárbara Carolina Tissi, con domicilio en Villa Constitución, en el límite con la provincia de Buenos Aires. El hombre fue apresado en la puerta de la casa donde vive con su madre y su padrastro, en la calle Ugarte 534 de esa ciudad santafesina, cuando golpeaba la puerta para entrar y la pareja no se lo estaba permitiendo. Personal de la Comisaría 2ª de San Nicolás trasladó al acusado a la dependencia donde quedó alojado a disposición de la fiscalía. Para Tanús, "el detenido es una persona con brotes psiquiátricos que no recuerda lo que hizo ni dónde estuvo" y ahora se deberá "esperar los resultados de las pericias y las pruebas recolectadas". Vale recordar que los testigos lo vieron haciendo un baile satánico luego del crimen. Según las fuentes, el detenido estuvo preso por conflictos domésticos y delitos menores, pero nunca estuvo procesado. "Ahora se esperan resultados de otras pericias en el lugar del crimen y las manchas de sangre en su ropa y las uñas pueden ser la clave para inculpar a Tissi", dijo, por otra parte, un jefe policial. La fiscalía de San Nicolás tiene previsto indagar al detenido hoy o el lunes, luego de los resultados de las pericias psiquiátricas. Donato fue hallado asesinado y su cuerpo mutilado el jueves último en una chacra a unos 100 metros de la autopista, en el Km 233. El fiscal Tanús dijo que " la escena parecía de una película de terror" y que veteranos peritos afirmaron que nunca habían visto algo igual. "Con un arma blanca lo mataron y luego le cortaron la nariz, la lengua y el maxilar. Parte de la cara se la extirparon, la destruyeron, esto fue post mortem. Después le introdujo la mano por la laringe y le extirpó las vísceras, el estómago, el corazón, una cosa impensada, terrible, demencial".