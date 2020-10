H ace casi 530 años que "nació" nuestro continente de forma casual, con ciertas facetas particulares, y hace poco tiempo pasó de llamarse "Día de la Raza" a "Día de la diversidad cultural". Para conocer más, "Crónica" dialogó con el historiador Juan Pablo Bustos Thames sobre aquel 12 de octubre de 1492.

Para lograr su proyecto, Colón necesitó alguien para solventar su sueño, por eso ofreció sus servicios a Inglaterra, pero estaba saliendo de una guerra civil. El nuevo postulante fue Portugal, que tenía disputas con Castilla y al estar en la orilla del Atlántico poseía una gran flota armada, que le posibilitó navegar por África y descubrir las islas Azores, Cabo Verde y Guinea, pero tampoco mostró interés.

"Colón les ofreció este proyecto a la reina de Castilla y a los reyes nazaríes de Granada, que estaban en una guerra civil, situación que aprovecharon los reyes católicos. Colón consultó las bibliotecas nazaríes y encontró que tuvo un error de cálculo, porque los científicos calcularon la circunferencia de la Tierra con bastante aproximación a la actual, y le daba un Océano Atlántico enorme porque tenía el tamaño de todo el Atlántico y Pacífico hasta llegar a Asia", explicó Thames.

Estos nuevos cálculos le trajeron dudas al navegante, ya que pensaba que no iba a tener suficientes víveres para llegar, aunque tuvo una entrevista con la reina Isabel, que accedió al proyecto. "La reina firmó un acuerdo con Colón, le dio embarcaciones que tuvo que comprar, porque Castilla no era una nación naval, y dotaron a las tripulaciones con lo que pudo conseguir, en su mayoría, gente que había salido de la cárcel o aventureros como los hermanos Pinzón. El dinero que consiguió la reina Isabel fue parte del sobrante de la bula de cruzadas, de lo que había quedado en la toma de Granada que el Papa no sabía y no se tenía que enterar, porque, si no, habría problemas con Portugal", dijo el historiador.

La partida

En meses se preparó el viaje y las naves ("Santa María", "La Niña" y "La Pinta") partieron desde el puerto de Palos y siguiendo corrientes marinas llegaron al oeste. Tras algo más de dos meses de viaje, el 12 de octubre Rodrigo de Triana vio que había tierra en el horizonte y llegaron a la isla ubicada en el archipiélago de las Bahamas que los indígenas llamaban isla Guanahani.

"La reacción de los nativos fue particular, porque lo vieron llegar con semejante barco y vestido, se acercaron con curiosidad y las relaciones al principio eran un poco civilizadas y cordiales. Estuvo unos días en América descubriendo algunas islas y decidieron dar la vuelta a España, a donde llevó indios, papagayos, guacamayos, monos, animales propios, plantas, frutas. Cuando arribó a Barcelona se encontró con los reyes católicos, hizo un show en la corte, donde hizo desfilar a indios, animales, plantas y los dejó bien impresionados", finalizó Thames.