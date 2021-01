S omos héroes". Así se definen quienes día a día se desempeñan como repartidores de diferentes pedidos, mercaderías y cargamentos, con la inseguridad a la vuelta de la esquina. Un riesgo latente que se ven obligados a asumir, a pesar de que son las presas diarias de los delincuentes, siendo el mayor reflejo de ello el joven distribuidor que agoniza tras ser víctima de un brutal ataque en la localidad bonaerense de Ituzaingó, en las últimas horas.

Harto de los robos que padecían sus compañeros, una noche fue él mismo quien sufrió en carne propia el delito cuando dos asaltantes lo cercaron y se apropiaron de su moto. Entonces Facundo David Hambra, de 22 años, llevó a cabo un operativo escrache en las redes sociales y en las inmediaciones de los domicilios de los sospechosos. Recuperó su herramienta de trabajo por el rastreo satelital y por lo tanto a los pocos días retomó su actividad, hasta que el lunes pasado, otra vez dos maleantes se aproximaron, pero en esta ocasión para ejecutarlo con un disparo de bala directo a la cabeza. El sangriento suceso desencadenó una movilización en Castelar, y el próximo martes se llevará a cabo una nueva medida fuerza, con cese de actividades, en todo el país. "Si se hubiese prevenido esto antes, hoy Facu estaría vivo con nosotros. Él quiso hacer valer sus derechos", señaló a Crónica Federico "Chino" López, vocero de los repartidores de aplicaciones. Al mismo tiempo, Juan Ottaviano, representante legal de la Asociación de Personal de Plataforma, remarcó que "los trabajadores están desamparados porque no tienen un contrato laboral y eso implica que no cuenten con ningún tipo de aseguramiento y entonces ante un hecho de inseguridad no tienen cobertura".

Justamente, Ottaviano detalló que "ellos se someten a dos riesgos, uno son los accidentes y los otros los hechos de inseguridad por una exposición y una idea de que llevan algún objeto o mercadería de valor, cuando no es así, pero de todas formas son objeto de robo". No obstante, López destacó que los delincuentes "van por las motos porque les sirven para perpetrar más delitos por su baja cilindrada y su capacidad de aceleración".

Por esta razón, y ante la falta de medidas de seguridad, los repartidores comenzaron a organizarse a través de grupos de WhatsApp, una vía de comunicación en la cual le informan al resto que están llevando un pedido a una zona peligrosa, acudiendo así a algún compañero que lo acompañe hasta el destino. En referencia a ello, Ottaviano reveló que "los trabajadores se alertan y se previenen en las zonas complicadas, ese es el lazo más fuerte entre ellos, incluso cuando hay un robo se socorren entre sí. Ese es su principal mecanismo de defensa". A su vez, el cortacorriente o el rastreador satelital constituyen las principales esperanzas de las víctimas para recuperar sus vehículos.

Una odisea que es cuestión de todos los días, no sólo para los deliveries de aplicaciones sino también para quienes transportan diferentes mercaderías. En este sentido, Daniel Vila, referente del Sindicato de Carga y Descarga, enfatizó que "somos blanco frecuente. La situación es muy complicada porque hoy se ve que la carga de fruta y verdura el puestero le paga en efectivo y es motivo de robo esa recaudación. El gran problema es que se maneja plata efectivo, y al haber muchos trabajadores en negro, se declara el 20% de las denuncias".

La principal dificultad radica, según consideran los mismos transportistas, en el horario nocturno en el cual realizan su actividad, los caminos desolados, sin presencia de seguridad y de poco tránsito. Pero también en las cercanías a los grandes centros de distribución, como Retiro o el Mercado Central, suelen ser un blanco fácil. Bajo esos condimentos, los conductores caen en las manos de los asaltantes al voleo, y en muchos casos sólo para perder sus pertenencias, como una mochila o un teléfono celular, dado que los camiones están monitoreados y por lo tanto los ladrones no llegan muy lejos.

En ese contexto, los choferes decidieron entregar su cargamento en las rutas, en las entradas a cada pueblo, por ejemplo uno de los puntos de concentración es en el cruce de la ruta 36 con la avenida 520. Es decir, otra muestra más de la desolación que lleva a los trabajadores de reparto a planificar y emplear sus propias acciones de prevención, lo cual torna aún más dificultosa y peligrosa su labor, reconociendo ellos mismos que así les resulta imposible continuar.