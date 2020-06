Una denuncia por violación y un conflicto entre dos familias del partido bonaerense de Moreno terminaron en una batalla campal en la que amenazaron y atacaron al móvil de Crónica HD. "Váyanse, porque esto va a ser mucho peor", advirtió uno de los sujetos al periodista Matías Resano y al equipo que lo acompañaba.

Todo comenzó en la tarde del miércoles cuando Crónica HD dialogaba con una mujer que acusó a su ex pareja de extorsionarla con dejar de pagar la cuota alimentaria de la hija de ambos si ella no tenía sexo con él. Luego de separarse, hace 9 meses, el hombre se llevó a la menor y Mara no volvió a verla.

"La Justicia no hace nada. Hicimos un informe durante la cuarentena, dicen que me va a llamar, yo los llamo a los números telefónicos que me dan y nada. Son 9 meses sin saber de la nena. Ayer (este martes) recibí un llamado y me dijeron que hace 4 meses que no saben de la nena. Nadie sabe nada. Quiero tener a mi hija conmigo, como tengo a mis otras hijas", pidió desesperada.

Minutos después, la familia del sospechoso irrumpió en la cobertura y comenzó a discutir con los parientes de la víctima. El intercambio fue subiendo de tono hasta que varias personas comenzaron a pelearse con golpes de puño y patadas. "Nos dijeron ‘váyanse, porque esto va a ser peor’", relató Resano sobre la amenaza.