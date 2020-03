A l cierre de una semana intensa en nuestro país, en la que se tomó conciencia de la gravedad de la pandemia de coronavirus que tiene al mundo en vilo, los famosos -que comparten casi todo en las redes sociales- también vieron modificados sus hábitos. El que no quiso cambiar sus planes fue el Pelado López, que se casó con Nella Ghorghor e hizo una fiesta en Costa Salguero a la que asistieron Clemente Cancela con su novia y Gonzalito Rodríguez; Mariana Fabbiani junto a Mariano Chihade, y Juana Repetto con su hijo Toribio y Sebastián Graviotto.

En Turin, donde cumple cuarentena preventiva junto a su novia, Oriana Sabatini, Paulo Dybala mata el aburrimiento haciendo empanadas. Libre del virus, pero respetando el protocolo sanitario, Dybala escribió en Twitter: "Hola a todos, quería confirmar que estoy bien y en aislamiento voluntario. Gracias a todos por los mensajes". Luego subió a Instagram un video en la cocina: "Costumbres argentinas en cuarentena".

El blooper de la semana televisiva lo protagonizó Nicole Neumann en "Nosotros a la mañana", cuando se hablaba sobre qué tan "alarmados" debíamos estar: "Para mí hay que neutralizar el tema antes de llegar a la pandemia. Ya vimos que en el mundo ya es pandemia. El virus va a llegar y llega muy rápido. Porque si yo me cuido y el resto no, llegamos a la pandemia igual". Atenta a su compañera, Sandra Borghi destacó: "Esto ya es pandemia". Dubitativa, Neumann acotó: "En el mundo sí, acá todavía no". Aclarando los conceptos, la periodista explicó: "Pandemia es una epidemia generalizada en el mundo y nosotros somos parte de la pandemia".

Alejada de los medios hace unos meses, Silvina Luna contó en sus redes que está aislada por decisión propia, ya que el Covid-19 la puede afectar: ella está inmunodeprimida. "Hace diez años me hice una cirugía, en la cual un médico irresponsable (Aníbal Lotocki) puso un producto dentro mío que mi cuerpo rechaza. Tengo una insuficiencia renal por la que me tengo que cuidar el doble o un poquito más que el resto. Por la insuficiencia y por estar inmunosuprimida por corticoides", relató. "Les cuento las precauciones que voy a tomar: conseguí dos barbijos. Este se llama N95 y este es el común, que sale 120 pesos. El otro 280. Supuestamente al tener los poros más chiquitos podría usarlo más, mientras que el otro tiene un solo uso", precisó.

Laurita Fernández llegó ayer a la madrugada a la Argentina desde Nueva York y se aisló en su casa. Su familia la provee de víveres, y para pasar el tiempo, la actriz comparte juegos desde su cuenta de Instagram. Por otro lado, una de las obras más exitosas del momento, "Kinky Boots", anunció este sábado que suspende sus funciones hasta el 31 de marzo.