Una de las pasiones de Alex es el fútbol, y por eso es fanático de Argentinos, nada más y nada menos el equipo del barrio de La Paternal que vio nacer a Diego Armando Maradona, Fernando Batista, Claudio Borghi, Juan Román Riquelme, Fernando Redondo, Juan Pablo Sorín, Fernando Cáceres, Esteban Cambiasso y una interminable lista de crack mundiales. En cada partido, él está presente en la tribuna de Boyacá, entre Juan Agustín García y San Blas, alentando a "los colores de este amor", como dice una de las canciones que canta junto con la hinchada cuando va a la cancha.

Apenas era un nene de 10 años cuando lo vio por primera vez campeón y todavía se acuerda de aquellos días gloriosos. Y de cómo les costó conseguir esa nueva estrella para el escudo. Si parecía que el título del Clausura era para otro, y el Tifón de Boyacá se lo llevó en las últimas dos fechas. Aquella tarde, el Bicho se coronó campeón y hace pocos días Alex también.

Al enterarse de su historia, el técnico, los jugadores y hasta el presidente de la institución le brindaron un emotivo mensaje en apoyo y sus respectivas felicitaciones por haber vencido a la enfermedad que tiene en jaque al mundo. De esta manera, mientras cumplen a rajatabla con el aislamiento social preventivo y obligatorio que comenzó el 19 de marzo, Matías Caruzzo (capitán del equipo campeón en 2010), Gabriel Hauche, Carlos Quintana, Francis y Kevin Mac Allister, Iván Colman, Fausto Vera, Diego Davobe y Cristian Malaspina grabaron sus respectivos videos dedicado a Alex.

Todos ellos se tomaron un momento para mostrarle su apoyo y felicitarlo por su gran lucha. "Hola, Alex, soy Hauche. Me enteré de que te recuperaste de coronavirus, así que me pone muy contento y ojalá vuelvas pronto a la cancha para alentarnos, te mando un gran abrazo. ¡Muchos éxitos!". "Hola, Alex, ¿cómo estás? Soy Carlos Quintana. Bueno, locoà. te quería felicitar porque te recuperaste del coronavirus, una seña de que sos muy fuerte. Te deseo lo mejor y un abrazo grande. ¡Aguante el Bicho!". "Hola. Alex, soy Iván Colman y quería mandarte un saludo. Me enteré de que estuviste enfermo, así que me alegra que estés bien y que pudiste salir adelante. Te mando un fuerte abrazo y cuidate mucho". "Hola, Alex, ¿cómo estás? Soy Mati Caruzzo. La verdad que me alegraste el día con esta noticia de que te has recuperado de este virus, así que no quiero dejar de felicitarte, mandarte un abrazo grande. Y, bueno, decirte que cuando todo esto se normalice te vamos a estar esperando en la cancha, que sabemos que siempre venís y nos acompañás y alentás al equipo. Un abrazo grande, desearte lo mejor y felicitarte por esta recuperación. Un saludo grande para vos y toda tu familia. Cuidate y te esperamos en la cancha".

Con estas emotivas palabras los jugadores saludaron a Alex, un valiente joven que fue paciente de coronavirus y, ahora recuperado, lo único que espera es que se termine la cuarentena para volver a la cancha y seguir alentando a Argentinos como siempre lo hizo.