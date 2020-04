E l encierro agrava la situación de las víctimas de violencia de género. Lo importante es que estas mujeres puedan salvar su vida, y en muchos casos también la de sus hijos. Desde el inicio de la cuarentena hubo un aumento del 39% de llamadas a la línea telefónica 144, que asesora a las víctimas. Se inició el refuerzo del personal y se dispuso la apertura de nuevos canales de comunicación. "Sabemos que el contexto de aislamiento puede derivar en un aumento en el riesgo de las violencias y una disminución de recursos disponibles", aseguró la secretaria de Políticas Contra las Violencias por Razones de Género de la Nación, Josefina Kelly Neila, al participar del reporte diario que emite el Ministerio de Salud. La línea 144 se determinó que es un servicio indispensable. Llamar con el agresor en la casa puede ser complicado, por eso se sumaron el WhatsApp (11 27 71 64 63 / 11 27 75 90 48 / 11 27 75 90 47) y el e-mail linea144@mingeneros.gov.ar. Ninguna mujer viola la cuarentena por salir a pedir ayuda y "los establecimientos que atienden estos casos quedan exceptuados del aislamiento, siempre que cumplan con los protocolos", se indicó.

"El encierro es un generador de violencia y los hombres que no pueden controlar sus impulsos a veces lo hacen por medio de salir de casa, ahora se evidencia su agresividad más a menudo", dice a "Crónica" la abogada especialista en violencia de género Hermida Leyenda. "Es importante agendar a sus amigas como si fueran a la peluquería, por ejemplo, de manera tal que él no vea el contacto como sospechoso. Agendar el número para pedir ayuda en el del hijo, por si le saca el de ella. El celular es una herramienta de socorro", agrega la abogada. "El agresor no permite que la mujer salga, sale él. Por eso es importante que los vecinos que ahora están en casa alerten si dejan de ver a una mujer, si escuchan gritos", sostiene Hermida y agrega: "Me han llamado de zonas de extrema pobreza, que tuvieron que salir de madrugada y hoy están escondidas. Y también de countries mientras él está durmiendo y pueden salir con sus hijos. En este momento, cualquier manera de pedir ayuda es válido. Que no ocurra como en Italia o España, que quisieron hacer pasar femicidios como muertes por coronavirus", dice la abogada.