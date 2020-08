E l encierro, combinado con la lejanía de los seres queridos y el miedo al contagio, hizo que las patologías psicológicas provocadas por la pandemia del coronavirus durante estos últimos meses surjan en aquellos que se encontraban en un buen estado psíquico o aumenten en las personas que ya arrastraban problemas previos al comienzo de la cuarentena obligatoria.

Ansiedad, irritabilidad, tristeza y frustración son algunos de los estados que se repiten, según indican los profesionales, en muchos que siguen la terapia de forma remota, pero incluso en algunos que tuvieron que volver al consultorio de forma presencial.

Sobre esta problemática, en diálogo con "Crónica", la psicóloga Adriana Muscia (M.P. 72.794) sostuvo que la situación por la cual atraviesa la gente hizo que "más personas comenzaran a hacer terapia" y que en su caso hubo quienes "no tenían problemas y se anotaron de forma online porque ahora los tienen".

Muscia hizo hincapié en que este presente golpea de forma fuerte a las personas que "no pueden salir a buscar trabajo", así como a la gente de clase media que tiene que pedir dinero prestado, a la que "le pesa tener deudas". En tanto, diferenció el estado que atraviesan "los que hacen teletrabajo y asumen la situación voluntariamente" y aquellos que "no pueden salir por miedo y sufren de ataques de pánico".

Según indicó la psicóloga, una de las patologías que más vio en los pacientes durante estos últimos meses fue el trastorno obsesivo compulsivo (TOC), en el cual "es difícil convencer a una personas de que lo que sufre es patológico", con conductas como "querer lavarse las manos todo el tiempo" o "no salir ni al jardín de la casa por miedo a que el virus pueda estar en el aire".

Otra patología habitual es el de las histerias, que convierten las emociones en síntomas somáticos o físicos. Tratan de olvidarse de que no pueden ver a un familiar, entonces lo reprimen. "Logran olvidar el pensamiento, pero la emoción va al cuerpo y le produce, por ejemplo, dolores a esa persona que no le permiten caminar, aunque después detectan que no hay causa orgánica y empieza terapia", explicó Muscia.

En este sentido, la psicóloga agregó que este tipo de manifestaciones "responden a la estructura de personalidad", por lo que en realidad la cuarentena no hizo más que "potenciar" esas patologías preexistentes.

Sin embargo, la psicóloga subrayó que también existen personas con patologías que se "vieron beneficiadas" con la obligación de tener que pasar más tiempo en sus casas, algo que ocurre con las personas que padecen "agorafobia", por lo que el confinamiento fue "la excusa perfecta" para ellos, aunque la generalidad es de "malestar".

Por otra parte, Muscia resaltó que el panorama se vuelve más alarmante para aquellos que "tienen que salir de sus casas y por miedo dejan de ir al médico, con problemas cardíacos o temas que necesitan atención", así como el actual contexto se hace difícil para los adultos mayores, que "se deprimen y piensan que se van a morir solos".

Entre todos estos casos, la especialista mencionó también el del hijo de una paciente de 65 años, que se "fabricó un impermeable que le tapa la cara y le cubre todo el cuerpo para poder abrazar a su madre, que vive a cinco cuadras de su casa y no la podía ver", aunque distinguió que "no todos tienen esas salidas creativas".