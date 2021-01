J uan Ignacio Buzali, el marido de la diputada bonaerense Carolina Píparo, conducía "a toda velocidad" y embistió "de lleno" a los dos motociclistas, a quienes les causó heridas en la madrugada del 1º de enero, un incidente por el que se encuentra detenido acusado de intentar matar a las víctimas.

Así lo dijo la fiscal platense que interviene en el caso, María Eugenia Di Lorenzo. "Lo que cerró el círculo (investigativo) fue un último video (que se incorporó a la investigación) en el que se ve a las motos transitando a segundos del lugar y el auto que viene a toda velocidad y embiste de lleno a la última moto con la parte central del auto", comentó a Radio 10.

Di Lorenzo, además, indicó que según las pruebas recibidas "no se advirtió" que Buzali hiciera alguna "maniobra de esquive", sino que "fue exactamente en la mitad de la trompa del auto" donde impactó a la motocicleta en la que viajaban un joven, de 23 años, y un adolescente, de 17.

Frente al hecho y la causa judicial abierta, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) pidió la inhabilitación y suspensión de la licencia de conducir de Buzali, para quien su abogado, Fernando Burlando, pidió que sea excarcelado pese a que se lo acusa del delito de "doble homicidio en grado de tentativa".

Para Píparo, legisladora bonaerense de Juntos por el Cambio, todo se trata de una "persecución política" en su contra.

"Si algunos pensaron que politizando una causa me iban a callar, se equivocaron. Estoy más fuerte que nunca y tantas muestras de apoyo y cariño que me siguen llegando me fortalecen aún más. Voy a seguir trabajando para que la seguridad sea un derecho de todos", escribió Píparo en su cuenta de Twitter.

Y agregó: "Lo que me pasó a mí les sucede a los bonaerenses a toda hora en todos los barrios, y es imposible tapar la inseguridad creciente con politiquería barata y operaciones berretas".

Así, la diputada se refirió al robo de su teléfono celular y 20.000 pesos que había sufrido horas antes del incidente que protagonizó junto a su marido a bordo de su automóvil.

Al respecto, fuentes judiciales confirmaron que los dos adolescentes, de 14 y 15 años, que habían sido detenidos en los últimos días por el asalto a Píparo fueron liberados porque son menores de edad e inimputables ante la ley.

Píparo denunció haber sido asaltada por motochorros la madrugada del 1º de enero último en la calle 47, entre 15 y 16, de la capital bonaerense, en momentos en que iba con su esposo a llevar a su suegro a su casa.

Según la legisladora, tras ello y cuando se dirigía con su marido a realizar la denuncia a bordo de su Fiat 500L negro con techo blanco, volvieron a ser interceptados por los que creyeron que eran los mismos motochorros que los habían asaltado, por lo cual embistieron a una de las motos en las calles 31 y 28 y luego escaparon del lugar.

La pareja se alejó en el auto sin asistir a los dos jóvenes, que quedaron heridos.

Por su parte, Juntos por el Cambio respaldó a Píparo en un comunicado. "Entendemos que es la Justicia la que debe pronunciarse acerca del accionar de Buzali, pero bajo ningún punto de vista podemos entender la persecución a Carolina y su familia, cuando fue ella quien sufrió un asalto a punta de pistola por parte de seis motochorros", indicó.

En tanto, el abogado Martín De Vargas, que defiende al joven herido en el incidente, dijo que busca "determinar el rol" que tuvo Píparo y si le correspondería alguna acusación. "No se descarta", comentó.