El ex presidente Mauricio Macri ya está en la capital de Francia, donde, según aseguró al arribar, "se vive en libertad", pero allí deberá permanecer 14 días en cuarentena para luego poder viajar a Suiza, destino final de su viaje. "Recién llegado a una sociedad donde se vive en libertad y con responsabilidad. Acá haré la cuarentena europea y recién ahí puedo ir a trabajar a Zurich", dijo Macri a un periodista de Infobae que lo abordó en el hotel donde se hospeda.

Macri, acompañado de su esposa, Juliana Awada, su hija Antonia y una asistente, arribó a París ayer por la mañana en el vuelo AF229 de la compañía Air France, que tocó pista en el aeropuerto Charles De Gaulle a las 6.57, hora local, tras haber partido ayer a las 13.30 desde el aeropuerto internacional de Ezeiza.

El ex mandatario aprovechó uno de los vuelos autorizados por el gobierno argentino en medio de las restricciones por la pandemia, destinado a trasladar a extranjeros que se encuentran en nuestro país y desean retornar, en este caso a Europa.

Si bien tanto Macri como su familia cumplieron con todos los requisitos sanitarios previos requeridos por Francia (un hisopado 36 horas antes del viaje), llamó la atención en el ámbito político este viaje cuando la mayoría de los argentinos está impedida de trasladarse, incluso dentro de las fronteras de nuestro país.

Desde el entorno del ex presidente dijeron que el viaje de Macri tiene como destino final Zurich y recordaron que Suiza exige a los viajeros que no llegan desde Europa una cuarentena de 14 días, como medida de control en plena pandemia de coronavirus, que el ex mandatario y su familia cumplirán en París, pero sin necesidad de estar confinados en el hotel.

Según informaron desde su entorno, Macri viaja a Zurich para cumplir con una serie de actividades vinculadas a su condición de presidente de la Fundación FIFA.