E n menos de 24 horas, más de 500.000 personas firmaron una petición publicada en la plataforma Change.org para solicitar el juicio político contra el fiscal de Rawson, Fernando Rivarola, quien aseguró que la violación grupal de una chica de 16 años en Chubut fue un "desahogo sexual". Rivarola reconoció que la frase "debe ser erradicada". "Escribo estas líneas luego de una profunda reflexión generada a partir del impacto social y mediático", aseguró el fiscal en escrito difundido por el Ministerio Público Fiscal de Chubut. Rivarola sostuvo que la frase se "produjo en el marco de un acuerdo de juicio abreviado cuyo objetivo fue lograr la condena de los acusados y que fue tomada con expresa y libre conformidad de la joven damnificada del caso, quien tuvo participación activa durante toda la investigación". El fiscal admitió que "la frase ‘desahogo sexual’ utilizada en dicha presentación, pese a su amplio y arraigado uso judicial, debe ser erradicada". "Soy consciente, hoy más que nunca, de la importancia que tienen las palabras como instrumentos de cambio en la deconstrucción de estereotipos machistas", admitió, y agregó: "Es necesario aclarar que lejos de haber utilizado la expresión para minimizar o justificar conducta alguna, su empleo tuvo el único sentido de describir los delitos imputados como acciones de cosificación de la víctima y de degradación de su dignidad, como la voluntad del acusado de cometerlo sin consentimiento de la víctima". Tras el repudio que desató el pronunciamiento del fiscal, la abogada Alejandra Tolosa, que asesoró a la víctima, dijo que la joven "se siente muy mal". Por el hostigamiento que sufrió después de hacer pública la denuncia, la chica, que en el momento del ataque tenía 16 años, tuvo que mudarse de provincia. "Por suerte ha tenido una repercusión increíble, lo que significa que la sociedad no está dispuesta a tolerar estos retrocesos en los costosos avances en los derechos de las mujeres", dijo la abogada, a la vez que consideró el pronunciamiento de Rivarola como "una provocación" justo en el día del Ni Una Menos. Tolosa asesoró a la víctima en el comienzo de la causa y, aunque ahora ya no se desempeña como abogada particular de la joven, se mantiene en contacto con la familia y sigue de cerca los avances en la Justicia. Sobre la frase que usó el fiscal, la abogada manifestó: "Es un reflejo de la Justicia patriarcal. Esto implica negar la gravedad, queriendo justificar el hecho como si fuera una situación que deriva de una necesidad fisiológica incontenible, que pretende legitimar la conducta de los violadores".