E n las últimas horas antes del vencimiento para llegar a un acuerdo con bonistas extranjeros por la deuda externa, el Fondo Monetario Internacional reiteró su deseo de ver un entendimiento entre los acreedores y la Argentina.

Durante una conferencia de prensa virtual, el vocero del Fondo, Gerry Rice, expresó que la entidad no quiere "especular con el resultado de las negociaciones entre el país y los acreedores", sin embargo, dijo estar "animado por la voluntad de ambos lados de continuar con alcanzar un acuerdo".

"Creemos que un acuerdo puede ser alcanzado, que lleve al país a un sendero de crecimiento sustentable", consideró el representante del Fondo, quien aclaró por enésima vez que la entidad no interfiere en las negociaciones del acuerdo.

Las declaraciones llegaron cuando el gobierno argentino tendría definido extender el plazo de la negociación, y no pagar los bonos que vencen hoy. Si bien el país quedaría en posición de ser declarado en default, para que eso suceda los acreedores deberían hacer una presentación judicial.

La situación es similar a la que se da en la provincia de Buenos Aires, que incumplió el plazo para el pago de bonos vencidos días atrás, pero pospuso hasta el 26 la definición de un acuerdo con los bonistas. En ese caso, tampoco hubo pedido judicial para declarar el default.

Cumplir, sin postergaciones

Ayer, en tanto, el presidente Alberto Fernández aseguró que quiere "que el mundo vea a la Argentina como un país honorable que cumple sus compromisos". "Leo en los diarios que corremos el peligro de caer en default mañana y yo me preguntó por qué mienten así. Si estamos en default desde hace meses, desde antes de diciembre que estamos en default, sólo que no lo escriben, sólo que lo ocultan", reflexionó el mandatario.

"No vamos a someter a la Argentina a nuevos compromisos que no podamos cumplir. Yo quiero que el mundo nos vea como un país honorable que cumple sus compromisos y por lo tanto no vamos a hacer más que lo que debamos hacer para que los compromisos que asumamos con nuestros acreedores no signifiquen una nueva postergación de nuestro pueblo", afirmó el Presidente.