E l presidente Alberto Fernández aseguró ayer que su prioridad "es la salud" de los argentinos, que el gobierno nacional va a "gastar lo que sea necesario para que la gente esté tranquila", y afirmó que le preocupa que haya "tontos e insensibles" que no entienden la situación en la que se encuentra el país por la propagación de la pandemia de coronavirus. Además, descartó por el momento tomar la decisión de declarar el estado de sitio.

"No quisiera llegar a eso, sólo hablaría mal de la sociedad argentina. Los instrumentos están, las fuerzas están, al que sale sin justificación lo detienen y lo ponen a disposición de un juez, tenemos el sistema legal funcionando como corresponde", enfatizó en entrevistas que brindó a Telefé y a radio Rivadavia.

Además, Fernández adelantó que mañana se reunirá a las 11 con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y con los intendentes del primero y el segundo cordón del conurbano "de todos los sectores políticos" para "ver qué logística tenemos que desplegar" en el principal distrito del país, frente al coronavirus. Reconoció que "va a haber cada día más casos" de coronavirus en el país pero advirtió que "lo importante es que esos casos se puedan atender" y que no colapse el sistema de salud, por lo que instó a la sociedad a cumplir con el distanciamiento social.

Anunció también que el gobierno nacional dará a conocer hoy medidas para mitigar el impacto del aislamiento para los sectores más afectados, entre ellos, monotributistas, pymes, pequeños comerciantes y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Agregó que hoy se anunciará el sistema de "precios máximos" para "2.000 productos de la canasta básica" alimentaria, con el objetivo de que el sector empresario "no se abuse de la gente".

"Vamos a gastar lo que sea necesario para que la gente esté tranquila", sostuvo. Pero aclaró que "la urgencia no es la economía. La urgencia es la vida de la gente. La economía se va a frenar. No tengan dudas. Y el Estado tiene que empezar a dar respuestas. Y esas respuestas van a llegar", sentenció. "No vamos a poder evitar el parate en la economía. Lo vamos a tener que enfrentar entre todos", agregó.

"Me importa la salud de los argentinos, esa es mi prioridad", afirmó desde la residencia de Olivos

El jefe de Estado dijo que se siente "acompañado por la gran mayoría de los argentinos", aunque habló también de quienes "no entienden" la situación en la que se encuentra el país.

"Lo que más preocupa es la incomprensión de la gente, que haya tontos que no entienden el riesgo en el que estamos. Me preocupa el idiota que circula con fiebre, que lastima la salud de todos. Me preocupa su egocentrismo, que no lo deja ver cómo puede dañar al de al lado, pero aclaro que son los menos, la inmensa mayoría está en sus casas", sostuvo.

Relató que ya "se iniciaron acciones penales sobre más de 2.000 personas en un día" y dijo que "se secuestraron más de 300 autos en los operativos de control" que realizan las fuerzas federales en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Explicó asimismo que "cuanto más lento sea el contagio, más posibilidades de atención a la gente y menos posibilidades de que el virus mate" y recordó que "los países donde se produjeron los problemas más dolorosos son los que no previeron la velocidad del contagio" del coronavirus.

En este sentido, reiteró que en la Argentina "el contagio va a ocurrir, pero si nos quedamos en casa va a ser más lento".

También remarcó que desde el gobierno nacional se "hizo todo lo que podía hacer para evitar que (el coronavirus) se propague a gran velocidad", y destacó "la respuesta de los profesionales de la salud", que "es maravillosa".

Por último, el Presidente anunció que están "comprando respiradores" para proveer a los distritos que lo requieran mientras se intenta aplanar la curva de contagios, con el aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto desde el 20 hasta el 31 de marzo por decreto de necesidad y urgencia.