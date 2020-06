I talia comenzó a dar hoy un nuevo paso hacia la normalización total de las actividades, gracias a la habilitación de los desplazamientos entre las distintas regiones del país y de la llegada de visitantes desde los países miembros del espacio Schengen de libre circulación continental, sin que tengan que hacer la cuarentena obligatoria de 14 días.

La liberación de los desplazamientos es un impulso importante para el turismo, sector que aporta el 13% del Producto Interno Bruto, y que espera reactivar la actividad de cara a la temporada de verano, luego de casi tres meses sin la llegada de extranjeros por las medidas de restricción que entraron en vigencia el 10 de marzo. "Ahora es el momento de proteger la economía y el empleo, sabiendo que la salud y la vida siempre son lo primero", afirmó el ministro de Asuntos Regionales, Francesco Boccia.

En tanto, el gobierno de Giuseppe Conte, tras considerar "inconstitucional" la posibilidad de establecer el pasaporte sanitario que reclamaban los gobernadores de las islas de Cerdeña y Sicilia, sí accedió a que las regiones puedan guardar por 14 días los datos de los turistas para poder hacer un monitoreo de los contactos en caso de contagios.

Marcha

Mientras tanto, las principales fuerzas de oposición de derecha y centroderecha marcharon ayer en Roma y más de 60 ciudades del país para exigirle al gobierno que otorgue "más liquidez" a trabajadores y empresas golpeadas por la pandemia.

"Estamos en las calles para darles palabra a los que han sido abandonados por el gobierno", afirmó el líder de la derechista Liga, Matteo Salvini, quien estuvo a la cabeza de una bandera italiana de 500 metros de largo, con la que unos 300 militantes de las fuerzas opositoras marcharon en la capital, desde la Piazza del Popolo por la céntrica Via del Corso, sin respetar las medidas de distanciamiento social para prevenir contagios.

Además, el ex vicepremier, que dejó el gobierno en agosto del año pasado, señaló que "hay millones de italianos que vivían de su trabajo, les dijeron que paren y todavía no vieron la liquidez prometida". "Necesitamos burocracia cero para reconstruir el país. No estamos acá para protestar sino para aportar soluciones", exclamó.

Por su parte, el referente de Forza Italia y ex presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, dijo que su intención es "hacer propuestas concretas para demostrar a tantos italianos en dificultad que no están solos".

Las críticas de las fuerzas opositoras de este martes se centran en los dos decretos emitidos por el primer ministro, Giuseppe Conte, desde iniciada la crisis del coronavirus, con los que anunció medidas por 55.000 millones de euros con acciones para empleados, desempleados y estímulos fiscales.