E l último sábado se cumplió el tercer aniversario de la desaparición seguida de muerte del joven artesano Santiago Maldonado, ocurrida tras una represión de Gendarmería en el Pu Lof de Cushamen, en Chubut, y ayer el Ministerio de Seguridad denunció al ex jefe de gabinete de esa cartera en el macrismo, Pablo Noceti, al ex director de Gendarmería Nacional Gerardo Otero y al ex subdirector de la fuerza Ernesto Robino por supuestos delitos cometidos durante el operativo de despeje de la Ruta Nacional 40.

La denuncia por lo ocurrido el 1º de agosto de 2017, cuando Gendarmería reprimió el corte de ruta por parte de una comunidad mapuche, quedó a cargo del juez federal Sebastián Casanello y del fiscal Carlos Rivolo, quien ahora deberá decidir si impulsa la investigación, informaron fuentes judiciales.

Según el texto, Noceti, Otero y Robino fueron denunciados por los delitos de "perturbaciones al ejercicio de la función pública, usurpación de autoridad, abuso de autoridad y violación de deberes".

En la denuncia se aludió a lo ocurrido el 1º de agosto de 2017 en el Paraje Leleque, cuando manifestantes de la comunidad mapuche cortaron la ruta. "Frente a ello, personal de Gendarmería Nacional, obedeciendo las estrictas instrucciones y directivas que habían sido impartidas por Pablo Noceti y la superioridad institucional de la fuerza, se apersonaron en la carretera para proceder a su despeje", se resaltó.

Para el denunciante hubo una "indebida injerencia, en tanto su carácter de autoridad política administrativa" impedía "involucrarse y dar directivas a la fuerza cuando ésta actúa como órgano auxiliar de la Justicia".

"Resulta evidente que el mencionado funcionario no debía impartir orden alguna hacia el personal de la fuerza", agregó la denuncia.

"Un avance"

Al respecto, Sergio Maldonado, hermano de Santiago, dijo ayer: "Lo que interpreto es que la denuncia no menciona a Patricia Bullrich, pero habla de desaparición forzada, como lo había hecho en su momento (la ministra de Seguridad, Sabina) Frederic. Es una denuncia administrativa, pero celebro que se avance en algo".

Maldonado recordó el papel de Noceti en la muerte de Santiago: "Desde el destacamento de Gendarmería en la estancia de Benetton dijo que iba a cazar a los mapuches en flagrancia. Después, el 1º de agosto de 2017, entraron ilegalmente más de 130 gendarmes y los atacaron. El 3 de agosto el juez Otranto le avisó a Noceti que el 5 iban a hacer rastrillajes y allanamientos en los escuadrones. Ahí lavaron camionetas e hicieron otras barbaridades", recordó. Y afirmó que Noceti "siempre estuvo a la sombra de Bullrich, aunque ella negó que hubiera estado en la zona y después dijo que pasó a saludar; fue su brazo ejecutor", dijo en La Mañana de AM Del Plata.