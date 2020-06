La Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores imputó por "presuntas cláusulas abusivas en su contratación e información engañosa" a las empresas de envío a domicilio Rappi, Glovo y Pedidos Ya, lo que podría costarles multas de hasta cinco millones de pesos.

En la acusación realizada contra estas plataformas se resalta que poseen cláusulas que "resultarían abusivas, ya que se deslindan de responsabilidades frente a las y los consumidores", en tanto que hace énfasis en que para acceder al servicio se les pide a los clientes que "desistan de derechos que son irrenunciables y se encuentran garantizados constitucionalmente".

Para el caso de las empresas Rappi y Glovo, se denuncia que en vez de contratar a la empresa que presta el servicio, el consumidor acepta contratar al trabajador del delivery en la app, de forma que "pretenden eludir todo tipo de responsabilidad por daños que pudieran ocasionarse en la relación de consumo".

Por su parte, de la empresa Glovo se la imputa también por no permitir al consumidor a través de cláusulas "el derecho de arrepentimiento", en la compra de productos no perecederos, lo que "no les permite devolver el producto si no están satisfechos con la compra".

En este sentido, a Glovo también se lo acusa de no regirse por las leyes argentinas y establecer que ante cualquier reclamo y consigna deberá realizarse en los Tribunales de Barcelona o ante la Corte Española de Arbitraje de la Cámara de Comercio, algo prohibido por el hecho de que debe tener la empresa la misma jurisdicción que el consumidor para "no condicionar el accionar de la Justicia".

Por último, de Pedidos Ya, entre otras cláusulas, se denuncia que la firma "se deslinda de la responsabilidad por cualquier error que pudiera contener la plataforma", por lo que se reserva la posibilidad de "dar de baja o rechazar a los usuarios sin expresar motivos que, por lo menos, justifiquen la medida".