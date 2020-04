L uego de reunir a su gabinete económico en la Quinta de Olivos y tras haber recibido el último viernes a empresarios y sindicalistas, el presidente Alberto Fernández terminó de definir ayer los detalles de una serie de ayudas a pequeñas y medianas empresas.

En concreto, se estableció cómo se va ayudar a las pymes que tienen dificultades para pagar salarios en esta época de pandemia por el coronavirus. El programa de asistencia oficial, llamado ATP, dispondrá el pago de sumas fijas para que las empresas puedan cancelar sus salarios, según el número de trabajadores que tengan.

De la reunión en Olivos encabezada por el presidente participaron los ministros Martín Guzmán (Economía), su segunda, Cecilia Todesca, Claudio Moroni (Trabajo) y Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), además del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

El tema del papelón ocurrido viernes a la mañana con las aglomeraciones de jubilados y beneficiarios de la AUH en los bancos sobrevoló el encuentro, ya que el Presidente se había enojado mucho por las largas filas en varias sucursales, aunque también había satisfacción oficial ante la comprobación de que ya ayer esas colas habían bajado sustancialmente, y muchas entidades incluso decidieron colocar sillas para la espera.

En el encuentro, el gabinete económico intentó precisar cómo se va a implementar el decreto de necesidad y urgencia que ayudará a las empresas a través de los Repro, un mecanismo que a través del Anses pagará a las empresas entre 8.000 y casi 17.000 pesos por trabajador mientras dure la emergencia.

Salida gradual y FMI

Otro tema que se trató fue la puesta en marcha, a partir de los próximos días, de la mesa de diálogo entre el gobierno, los sindicatos y las empresas para comenzar a liberar la actividad económica de manera paulatina desde el 13 de abril.

Alberto Fernández explicó en declaraciones radiales que la salida deberá ser "cuidada y paulatina", y además el presidente seguirá escuchando con prioridad a los especialistas sanitarios antes de tomar ninguna decisión.

El Presidente también dejó en claro que tras el levantamiento de la cuarentena, si bien algunas actividades volverán a operar de manera gradual, otras seguirán cerradas, como la escolar (ver más información aparte)

El gabinete económico también habló de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para pagar la deuda externa contraída en gran parte por el gobierno de Mauricio Macri.

"Nuestro plan de negociación con los acreedores sigue en pie y vamos a seguir adelante, pero vamos a hacer una propuesta que podamos cumplir", indicó el Presidente.

"A mí no me interesa que la Argentina entre en default, quisiera que no entre; lo que hace falta es que todos entiendan la situación en la que vivimos", enfatizó.

El último punto de la reunión económica en Olivos tuvo que ver con las quejas de los empresarios respecto de que no es fácil obtener de los bancos el crédito prometido a tasa del 24% para sostener sus finanzas en momentos de parálisis de la actividad. Sobre esta cuestión, se decidió que habrá llamados a las entidades de parte del gobierno para que estos créditos aparezcan durante la semana que comienza.