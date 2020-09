E l jefe de gabinete, Santiago Cafiero, expresó ayer que hubo un "gran malentendido" respecto de la próxima celebración del Día de la Lealtad Peronista, el 17 de octubre, y aclaró que el gobierno "desalienta y no avala ninguna movilización" porque es un "riesgo epidemiológico" en el marco de la pandemia por coronavirus.

"Hubo un gran malentendido, nunca hubo en los planes de nadie una movilización para el 17 de octubre. No va a haber eso. Nosotros desalentamos y no avalamos ninguna movilización", subrayó Cafiero, en declaraciones a la FM Radio con Vos, al descartar de plano algunas versiones periodísticas en ese sentido.

Esta semana, el consejo directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT) decidió de forma unánime conmemorar el Día de la Lealtad Peronista el próximo 17 de octubre con un gran acto en el Salón Felipe Vallese de la central obrera, al que será invitado el presidente Fernández. El acto se realizará bajo la modalidad mixta -presencial y virtual al mismo tiempo- para que algunos concurran al edificio de Azopardo 802 o participen vía la plataforma Zoom gobernadores, legisladores, intendentes y trabajadores.

El jefe de gabinete afirmó que él viene "diciendo siempre" que "es un riesgo epidemiológico para quienes concurren y para terceros", y agregó: "Lo dijimos para los banderazos, para los bocinazos y para esto también. No tenemos doble vara ni doble moral".

"Es importante que nos sigamos cuidando porque la pandemia está allí, hay que seguir gestionándola y hay que ser cada vez más creativos", insistió el funcionario.

En esa línea, sostuvo que "hoy en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires no siguen creciendo los casos (de coronavirus), pero ello no implica que no haya contagios y hay que ocuparse con muchísima más atención del interior, como lo venimos haciendo".

En tanto, Cafiero aseguró que el diálogo con la oposición en el marco de la pandemia "ha sido coordinado" y de "igual a igual" con oficialistas y de otros signos partidarios. "El diálogo con la oposición es permanente; se trabaja coordinado con respecto a la pandemia y eso exigió trabajar a la dirigencia política de forma conjunta, nosotros trabajamos de igual a igual con los gobernadores, sean o no de nuestro partido, tengan o no afinidad con nosotros", insistió.