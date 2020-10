M ientras las esperanzas por la vacuna continúan intactas, el gobierno nacional avanzó en la creación de dos medicamentos "para un tratamiento que funciona muy bien contra el Covid-19", dijo el ministro de Salud, Ginés González García. El lanzamiento sería en la segunda quincena de octubre, aunque evitó dar mayores precisiones.

En diálogo con "La mañana de Neuquén", el titular de la cartera sanitaria destacó "que en la segunda quincena de octubre va a haber un par de medicamentos nacionales aprobados, que vienen con mucha fuerza y que, creo, van a tener un efecto importante. Esta es la verdad". Si bien no son medicamentos específicos para el Covid-19, "son para un tratamiento que funciona muy bien".

"Para fin de año o principios del año que viene vamos a tener vacuna", vaticinó González García, quien aclaró que el gobierno "está negociando con todos los proveedores, lógicamente con la exigencia de que la vacuna tenga los estándares de aprobación exigidos a nivel mundial. No hay ninguna vacuna que haya logrado esto todavía".

En esa línea, destacó que la política nacional en este aspecto incluye una negociación con todos los laboratorios del mundo que están detrás de la fórmula de la inmunidad, "no sólo con los que van supuestamente primeros en la carrera". "Estamos comprando todo lo que tengan disponible cuanto antes. Por eso, yo confío en que vamos a tener un acceso importante en el mediano plazo. No falta nada, dos meses y medio o tres meses", aseguró el titular del ministerio.

Para el funcionario, lo más importante es prevenir. "Nos encontramos -dijo- en una situación en la que se pone énfasis en la atención a la vez que se desatiende la prevención. Yo siempre voy a hinchar en que lo más importante es la prevención. No hay muchos secretos: o aislamiento o protección personal o distanciamiento, que son las medidas que cada cual debe tomar, o lo que estamos haciendo ahora en todo el país que es el rastreo, a través del (plan) Detectar intensificado por los barrios y las ciudades".

El Plan Detectar Federal desplegó unos 1.000 promotores en todo el país, y alrededor de 5.200 agentes de fuerzas de seguridad y defensa. "En un trabajo conjunto del gobierno nacional y las jurisdicciones con presencia de equipos interministeriales en las provincias, envío de insumos y fondos destinados a reforzar la gestión", destacaron desde el ministerio.

En declaraciones al medio neuquino, el ministro destacó que "si no hacíamos lo que hicimos y hubiesen venido todos los casos juntos como pasó en Europa, hoy estaríamos multiplicando los muertos que hemos tenido y habríamos tenido hace unos meses ya un escenario con gente sin atención, gente muerta en las calles, como pasó en otros lugares".

En ese sentido recordó que "de antemano, el país no tenía ministerio. No tenía vacunas, no tenía cosas esenciales. No tenía una política nacional. No tenía una relación fluida de las provincias con la Nación. Todo eso lo recompusimos desde el ministerio nacional".

Al cumplirse 200 días del aislamiento (ver página 2), Ginés González García apuntó que "en cuatro meses dotamos al sistema con cuatro mil camas nuevas de terapia intensiva, que es prácticamente un 50% más de las que había. No es poco ni lo han hecho muchos países". "A las provincias que tomaron ese camino no les fue bien. Decían que les iba a ir bien porque gobernaba un signo distinto y no fue así", agregó.

"Más igualdad"

A través de su cuenta personal de Twitter, el ministro de Salud recordó que "14 años después de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral seguimos reafirmando nuestro compromiso con los niños, niñas y adolescentes de nuestro país para que puedan acceder a información segura y confiable. Más ESI es más igualdad".

Días atrás, también había utilizado las redes sociales para mostrar "mi compromiso desde la salud pública con la legalización del aborto. Hoy y todos los días debemos ratificar que es el camino para un país más equitativo, más justo y con menos muertes evitables".