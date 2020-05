Siguen las buenas noticias para Joaquin Phoenix. Según el portal Page Six, su novia, la actriz Rooney Mara, atraviesa el sexto mes de embarazo. Luego de comenzar el año cosechando logros, como el Oscar a Mejor Actor por su papel en The Joker (El Guasón), Phoenix sigue por el mismo camino. Lleva tres años junto a Mara (conocida por su papel protagónico en "La chica del dragón tatuado") y se llevan diez años de diferencia, él con 45 y ella, 35. Por el momento ninguno salió a referirse a esta noticia. De todas formas, ya en la pasada ceremonia de los Oscar se habló sobre el futuro de esta pareja, por el anillo que se vio llevaba la actriz. Ambos actores cuidaron su carrera profesional intentando mantener su vida privada alejada de los fotógrafos y transcurren la pandemia en su residencia de Los Ángeles. Phoenix y Mara se conocieron trabajando en "Her", pero iniciaron la relación sentimental cuando se reencontraron durante el rodaje de "Mary Magdalene" (2018). Luego, se mudaron a Hollywood Hills.