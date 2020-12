P lomo que apunta y acusa. La bala extraída al cuerpo de la enfermera Griselda Beatriz Lassala (44), asesinada de un disparo en el pecho cuando se dirigía a una parada de colectivos para ir a trabajar y quedó en medio de un enfrentamiento entre dos bandas, partió del arma secuestrada al detenido que seguía internado con una herida de bala, por lo que los investigadores creen que se trató del autor material del homicidio.

El fiscal Hernán Bustos Rivas había ordenado el estudio comparativo entre la bala que mató a la mujer y la pistola Bersa calibre 9 milímetros secuestrada al delincuente Antonio Ferreyra (37), tras el crimen cometido este viernes en el partido bonaerense de Florencio Varela. Fuentes judiciales informaron que el resultado de la autopsia realizada ayer a la tarde indicó que el cuerpo presentó un solo orificio de entrada en la parte izquierda del tórax. Además, el disparo fue de adelante hacia atrás, levemente de derecha a izquierda, y lesionó la aorta, el pulmón izquierdo y le provocó a la víctima un hemotórax y un hemopericardio.

De esta manera, el fiscal Bustos Rivas le imputó a Ferreyra el delito de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego y tenencia ilegal de arma de fuego".

Según las fuentes, el acusado purgó una condena de 12 años de cárcel por un secuestro extorsivo.

El funcionario judicial aguardaba la recuperación de Ferreyra, quien sufrió un disparo en la zona lumbar, para ser indagado por el crimen.

El viudo de la enfermera asesinada aseguró que "arruinaron" a su familia y a su "hijo", y que no cree se haga "justicia" por su esposa.

Claudio, el viudo de Griselda Beatriz Lassala (44), contó al canal de noticias TN que cuando la víctima advirtió que "se estaban tiroteando, uno de los muchachos que iba con ella se tiró al piso y ella cruzó enfrente y se cruzó en la línea de fuego".

Consultado acerca de cómo era Lassala, Claudio respondió: "Buenísima, no jodía a nadie, a las 4 de la mañana se levantaba para ir a laburar. No es justo, arruinaron a mi familia, arruinaron a mi hijo, arruinaron a todos".

"Ahora no me la devuelve a nadie a mi señora, y a mi hijo tampoco, no le devuelve nadie la madre", expresó el viudo, visiblemente emocionado.

En cuanto a los hechos de inseguridad en la zona, el hombre señaló que "ya le habían robado como dos o tres veces, pero la policía no hace nada".