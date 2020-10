S e suman preocupaciones para la producción de "MasterChef Celebrity", a raíz de la propagación del Covid-19. Esta semana, Vicky Xipolitakis anunció a través de sus redes sociales que su test de coronavirus dio positivo, por lo que debe ausentarse de las grabaciones y será reemplazada por Christian Sancho, participación que se verá dentro de algunos días.

Pero en medio de la preocupación y angustia por su salud, la participante se enteró de una triste noticia. Según contaron este sábado en "El run run del espectáculo", que se emite por Crónica HD, el hijo de la vedette contrajo el virus. Se trata de Salvador Uriel, fruto de su ex relación con el empresario Javier Naselli, quien tiene casi 2 años.

Además, el conductor del programa, Fernando Piaggio, comunicó que la vedette podría bajarse del reality culinario debido a esta cuestión. "Peligra la continuidad de Vicky en el ciclo", contó el periodista. Y agregó sobre el contagio del menor: "Seguramente tenga que ver con el contacto del nene con su mamá". Es que, además, la mala relación de la griega con el padre del nene -quien no vería con buenos ojos que ella salga a trabajar en esta situación sanitaria- podría complicarse aún más con este panorama.

Ante esta duda de la participante, los realizadores del ciclo se pusieron en alerta, ya que Vicky es una de las figuras más queridas y llamativas del programa. "En Telefé hay preocupación por si no vuelve, porque el rating que hacen con ella no creen que lo harán con su reemplazante. Los productores se preguntan ‘¿qué hacemos?’", informó el panelista Juan Etchegoyen.

Hasta el momento, en el reality también están contagiados el jurado Germán Martitegui -en cuyo lugar ya estuvo grabando Dolli de Irigoyen- y el Polaco, reemplazado por Natalie Pérez. Este martes el chef dio detalles de su situación, en "Cortá por Lozano": "Yo tomé medidas bastante drásticas porque estaba muy asustado. Desde el jueves no tomo contacto con ellos (sus hijos), están por la casa, los escucho llorar, me acerco con un barbijo y los veo de lejos. Ellos no entienden lo que está pasando, o sea, es horrible, porque me escuchan", relató.