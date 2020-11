En la localidad bonaerense de Guernica, Dora es el claro ejemplo de ese legendario dicho popular que sostiene que quien menos tiene, es el que más da. La mujer, con sus escasos recursos, lleva adelante un merendero en su propia casa, al cual concurren casi un centenar de familias. Sin embargo, no da abasto, y requiere ayuda para poder brindar merienda y comida más días de la semana.

"Siempre tuve merendero, y este lo abrí hace cuatro años", reflejó la creadora de Unidos por los Chicos a "Crónica". No obstante, al mismo tiempo, Dora reconoció que "no abro todos los días porque no tengo alimento, saco de mi negocio, y me limito a hacerlo los sábados, y algún día de la semana, cuando me traen donaciones".

Su iniciativa solidaria tiene lugar en el fondo de su casa, en una casilla de madera, de amplias dimensiones que no pudo reformar porque en dos oportunidades le robaron los materiales, como máquinas mezcladoras, palas e incluso las garrafas, puesto que no dispone de servicio de gas. Tampoco de cocina ni de horno, por lo tanto prepara los alimentos a leña, en un brasero rudimentario.

A pesar de semejantes dificultades y carencias, Dora asiste a 70 familias, para quienes dichas merienda y cena, que ella misma les prepara, representa su única fuente de alimentación. Al respecto, la titular de Unidos por los Chicos consideró que "es terrible la necesidad". El fin de satisfacerla, constituye su motor de vida, dado que ella reveló que su afán solidario surgió para trazar un nuevo camino que la alejara de su terrible pasado. "Sufrí violación por parte de mí padre, cuando era chica y después, fui víctima violencia de género. Entonces me agarró una depresión y dije en un momento que tenía que hacer algo, y que mejor que curar el alma ayudando", detalló la mujer. A su vez, reveló que "yo pasé mucha hambre y sé lo que es la miseria, saborear un pedacito de pan era un milagro".

Por esta razón, Dora dejo en claro que "hacer esto me fortalece mucho, pero necesito alguien que me pueda ayudar". Un pedido que radica en la provisión de alimentos, materiales, cocina con horno y una heladera con freezer, y que puede satisfacerse llamando al 11-4082-0881.