E l Consejo Federal de Educación dejó en puntos suspensivos la fecha de inicio del ciclo lectivo 2021. La única jurisdicción que confirmó el día fue la ciudad de Buenos Aires: 17 de febrero. Nicolás Trotta ratificó que cada provincia deberá elevar a Nación su propuesta. Con tiempo hasta el 31 de diciembre, el Ejecutivo espera rearmar el cronograma para la última semana de noviembre.

La asamblea número 100 del Consejo Federal de Educación no fue una más. Y no sólo por el marco de la pandemia que atraviesa al país desde marzo, sino también porque la discusión giró en torno al calendario escolar 2021, aunque la fecha no quedó establecida. "Cada jurisdicción la informará en el corto plazo a la cartera nacional", le dijeron a "Crónica" desde Palacio Sarmiento. La pregunta es: ¿cuánto es "corto plazo"?

En años anterior -donde la realidad no estaba distorsionada por un virus- para mediados de noviembre la Nación ya definía el calendario del año siguiente. Pero ante el año extraordinario, la cartera dirigida por Nicolás Trotta espera confirmar el cronograma para fines de noviembre o principios de diciembre.

Cada ministerio provincial, en líneas generales, basa su calendario en dos ejes: descanso de 30 días hábiles entre la culminación de un año y el inicio del otro del personal docente; un calendario escolar con 180 días mínimos de clases.

En ese sentido la Ciudad de Buenos Aires aspira a más. Al iniciar el ciclo 2021 el 17 de febrero, postura ratificada por la ministra Soledad Acuña, en el territorio porteño los chicos asistirían a clases 196 días.

"Los criterios organizativos de este ciclo lectivo 2021 y las complejidades del regreso seguro a las aulas deben ser abordados con responsabilidad en este marco institucional para fortalecer los consensos. Dialogar en el marco del CFE nos permite profundizar el desafío de garantizar una educación transformadora, más aún en este contexto excepcional", dijo ayer Trotta tras encabezar el encuentro con los 24 ministros, representantes de los gremios docentes nacionales y distintos especialistas .

La asamblea también aprobó el protocolo marco y los lineamientos federales para la reanudación de las clases presenciales para la educación inicial. "Se establece un escalonamiento progresivo de acuerdo con criterios epidemiológicos de evolución de la pandemia", destacó un comunicado de Educación. El Ministerio sugirió "priorizar el regreso a la presencialidad de la sala de 5 años, combinándola con propuestas virtuales".

Por su parte, para las salas de 3 y 4 años "se considerarán las posibilidades de regreso a la presencialidad en función de las condiciones que garanticen la reducción de riesgo de niñas, niños y adultos involucrados y en resguardo de las condiciones laborales de docentes y personal auxiliar".

La cartera pidió "planificar la asistencia alternada a las escuelas infantiles y jardines de infantes por grupos de manera de garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en los protocolos de ocupación de estas instituciones, entrada y salida de las mismas y transporte".

En cuanto a la educación especial se aprobó "la prioridad en el retorno a la escuela para los y las estudiantes con discapacidad, considerando las mayores dificultades". El Consejo además resolvió la aprobación de los "Lineamientos para acreditación y evaluación para la enseñanza técnica en contexto de pandemia", incluyendo pautas de continuidad para estudiantes de último año de secundarios técnicos junto con un anexo referido a las prácticas profesionalizantes que son obligatorias para la modalidad, y ofreciendo una serie de recomendaciones y alternativas para completarlas.