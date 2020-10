L os efectivos que requisaron los cuerpos de los dos asaltantes muertos por un mecánico jubilado en Florencio Varela no hallaron armas en poder de estos ni tampoco en la zona. El que logró darse a la fuga, que sería el único que estaba armado y que le disparó al septuagenario, contaría con un frondoso prontuario y temen que vuelva para vengarse. La familia del anciano ya fue amenazada. El nuevo jubilado justiciero, Daniel Alberto Dama (72), no es un efectivo retirado de la Policía Federal como se informó en un primer momento, aunque sí practicaba tiro con asiduidad, porque ya lo habían asaltado varias veces. Es dueño de un taller mecánico y es tartamudo. Voceros judiciales señalaron que los videos avalaron la versión del jubilado. "Muestran lo mismo que declaró", aseguró una fuente clave del caso. El hecho, según contó Dama, se desencadenó de la siguiente manera: el jubilado descendió de su camioneta pick up Ford Ranger blanca, dominio PAF 074, y la dejó estacionada en la vereda para cerrar el portón, circunstancia en la que fue interceptado por tres asaltantes, uno de ellos armado. Un ladrón le apuntó al cuello a Dama, quien luego fue empujado, trastabilló y cayó sentado al suelo, mientras uno de los ladrones subía a la camioneta del lado del conductor, otro en los asientos traseros y el último, el armado, como acompañante. De acuerdo con los videos, los delincuentes salieron marcha atrás con la camioneta y cayeron en una zanja, circunstancia aprovechada por el jubilado para acercarse y reclamarles que no se llevaran el vehículo. En ese momento, el asaltante sentado del lado del acompañante comenzó a dispararle al mecánico, quien, ante esa situación, extrajo una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros que llevaba consigo y respondió la agresión. Uno de los impactos que realizó estalló la ventanilla del conductor y mató a uno de los asaltantes, cuyo cuerpo ensangrentado quedó recostado sobre el asiento del acompañante. En tanto, el ladrón armado logró escapar, aparentemente ileso, mientras que el que estaba en la parte trasera de la camioneta descendió y el jubilado le disparó, informaron fuentes judiciales. Finalmente, ese delincuente cayó muerto a unos cinco metros del vehículo, sobre unos pastizales, boca abajo y con una mochila en su espalda.