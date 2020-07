L a misma arma que el jubilado Jorge Ríos utilizó para matar al delincuente que lo asaltó podría sentenciar su destino. Federico, el hijo del justiciero, entregó a la Justicia su Bersa TPR calibre 9 mm, junto con su credencial de legítimo usuario de la Anmac, según consta en una foja del expediente. En el arma homicida no se encontraron municiones ni en el cargador ni en la recámara, pero había otras seis balas en la caja. Se comprobó que el número de serie de la Bersa coincide con la credencial. El arma será peritada junto con las balas y podrá determinar, por ejemplo, de cara a los resultados de la autopsia, si con un solo disparo hubiese alcanzado para matar a Moreyra y si el segundo, efectivamente, fue gratuito y en exceso de legítima defensa. Ayer vecinos de Quilmes se movilizaron para pedir por la libertad del jubilado.

No sólo complica a Ríos el testimonio del conductor del Fiat que aseguró que lo vio dispararle tres veces a Moreyra. En el expediente declaró una vecina de 47 años de edad, cuyo relato consta en el acta de procedimiento firmada por un subteniente y un oficial del comando de patrullas de Quilmes Oeste a las 4.50 del viernes 17. La vecina fue quien alertó a la policía del homicidio de Moreyra. La mujer, que vive en la misma calle del crimen, declaró que escuchó impactos de armas de fuego, que "se levantó de su cama" y observó por la ventana cómo "un sujeto de sexo masculino golpeaba a otro, el cual estaba en el suelo, dándole patadas". Escuchó a Ríos hablar. Aseguró que dijo: "Ya me tienen cansado, es la tercera vez que me roban". Luego lo vio alejarse, arma en mano, para entrar a su casa. La mujer dio su descripción, contó qué vestía el hombre. En su primer encuentro con la bonaerense Ríos, al menos según el sumario, no mencionó los robos anteriores.

Por su parte, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, aseguró que el último prófugo acusado de participar del asalto al herrero Jorge Ríos que fue detenido este viernes "es una persona peligrosa" que "debería estar cumpliendo una condena hasta el 2021", pero "nadie sabe por qué lo liberaron". En la entrada de la DDI de Quilmes, adonde fue trasladado Claudio "El Peque" Dahmer (27), Berni dialogó con los periodistas y dijo que "lo hemos detenido hace un rato en Florencio Varela, es una persona peligrosa, debería estar cumpliendo una condena hasta el 2021. Esta persona está sindicado como la que entró y forcejeó con el jubilado (Ríos)", afirmó el ministro de Seguridad bonaerense y agregó: "Lo liberaron el 16 de abril, nadie sabe por qué". Berni contó que "el mismo juez que lo liberó el 16 de abril, cuando se dio cuenta por televisión de que había liberado un delincuente peligroso, ahora da la orden de detención nuevamente". El acusado era el último prófugo que faltaba detener por el asalto al jubilado, dado que ya habían sido apresados David Ezequiel Córdoba (25), Cristian Chiara (23) y Martín Ariel Salto (27).