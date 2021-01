C on la firma de varios funcionarios del gobierno nacional y referentes del kirchnerismo a los que se sumaron algunas figuras regionales, un sector del oficialismo publicó una solicitada para reclamar la libertad del ex vicepresidente Amado Boudou.

El ex vice de Cristina Kirchner fue condenado por irregularidades en la compra de la imprenta Ciccone, y la Corte Suprema de Justicia confirmó esa sentencia, por lo que hace diez días un juez ordenó que vuelva a prisión y quitarle la domiciliaria.

Entre los funcionarios y legisladores que firmaron la solicitada se encuentran el ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla; la titular del PAMI, Luana Volnovich; la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; los legisladores Hugo Yasky, Eduardo Valdés, Norma Durango y Leopoldo Moreau; el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, y el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque.

"La persecución política contra militantes y dirigentes de la experiencia kirchnerista persiste en la Argentina a pesar del triunfo popular en las últimas elecciones", señala el texto que fue firmado por los ex presidentes Luiz Inácio Lula Da Silva (Brasil), Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), Dilma Rousseff (Brasil), Fernando Lugo (Paraguay), Ernesto Samper (Colombia) y Manuel Zelaya (Honduras).

"Estamos en presencia de una guerra que se despliega a través de medidas judiciales, fabricación de noticias que manipulan la opinión pública y el intento de crear un clima de odio e intolerancia en la población. Es una guerra que, según se va esclareciendo, floreció durante el gobierno de Mauricio Macri bajo la supervisión de varios de sus funcionarios principales, incluido el propio presidente", agregó.

También señala que "lo que ahora está ocurriendo con Amado Boudou es la forma final lograda por una agresiva y virulenta coalición formada por todo tipo de especialistas en la descalificación y destrucción de las experiencias democráticas y populares de gobierno".

"Es lo que en la región conocemos como la ‘guerra judicial’, que hoy es el arma principal de desestabilización de la democracia. La persona de Boudou fue elegida para descargar un castigo ejemplar contra quienes se atreven a enfrentar los injustos privilegios de los que disfruta una facción local históricamente privilegiada, en sociedad con grandes corporaciones locales y extranjeras", aseguran.

El texto reclama "la libertad de Amado Boudou y de todos los presos y presas políticas" para que "en Argentina rija en plenitud la justicia y se respeten los derechos humanos".