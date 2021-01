El sujeto que irrumpió en el Capitolio con la cara pintada y con cuernos, llamado Jacob Anthony Chansley pero conocido como Jake Angeli, Q-Shaman o Yellowstone Wolf, atraviesa una delicada situación en la cárcel, ya que desde su detención no come, debido a que solamente ingiere "alimentos orgánicos", algo que en la prisión no le dan.

Según su abogado, "sigue una dieta extremadamente restrictiva, quizá por razones religiosas". A esto se sumó la palabra de la madre, Martha Chansley, quien pidió que le den la comida adecuada. "Se enferma si no come alimentos orgánicos. Necesita comer", dijo.

Chansley, quien forma parte del movimiento QAnon, fue detenido bajo los cargos de entrar a un edificio público sin autorización, de entrada violenta y conducta desordenada en los terrenos del Capitolio.