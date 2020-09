Un día después del Día de la Primavera, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, destacó a "los jóvenes solidarios" que no realizaron reuniones durante el 21 de septiembre, debido a las medidas sanitarias establecidas por la pandemia del coronavirus y remarcó que cuando llegue la vacuna "las mayorías van a recuperar las calles".

"Quiero felicitar a los miles de jóvenes solidarios y solidarias que ayer se quedaron en sus casas", resaltó ayer, a través de su cuenta de Twitter, Gollán, quien había pedido el pasado domingo celebrar la llegada del Día del Estudiante "sin reuniones sociales".

En este sentido, el titular de la cartera sanitaria de la provincia sostuvo que "como siempre, una minoría no cumplió y son los que se ven", pero pidió a aquellos que no salieron para hacer reuniones sociales que "no se preocupen, porque, cuando llegue la vacuna, las mayorías van a recuperar las calles y van a poner las cosas en su lugar".

Al respecto, Gollán había señalado antes de la llegada de este día que "pandemias como la que estamos viviendo se dan una vez cada 100 años" y que este 21 de septiembre podía ser "el único en nuestras vidas" en que hay que cuidarse "como nunca" y que había que evitar las reuniones, por lo que enfatizó sobre esta línea, de cara a lo que viene, que "cada vez falta menos para la vacuna".