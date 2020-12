Si bien manifestó estar contento con la sanción de la ley que permitirá la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), el ministro de Salud, Ginés González García, advirtió que la aplicación de la medida no será sencilla. "Creo que tenemos por delante un gran desafío. Esto no va ser fácil de aplicar, por lo que pasó con lo que ya está aprobado, que es la interrupción legal, que tiene incluso hasta fallos de la Corte. No es lo mismo la aplicación en cada lugar del país. Ahora hay que meterle mucho, mucho esfuerzo y voluntad", aseguró el ministro en diálogo con Radio Con Vos.

González García consideró además que la legalización del aborto "es un enorme paso. No deja uno de sentirlo en el sentido afectivo, pero no sólo estoy contento por el debate, que fue obviamente con los mismos argumentos, sino que fue mucho más tranquilo, fue más democrático. Por la calle, que fue lo que vi yo, fue con otra madurez. También por las consecuencias de esto y naturalmente porque me parece que la evolución de la sociedad es permanente. Esto tiene ya muchos años".

También se refirió al cambio en la posición respecto del aborto que ha tenido parte de la sociedad con el correr de los años. "Todos vamos cambiando y así maduran y evolucionan las sociedades. No hay que tomarlo como ningún triunfo de un grupo o de otro sino que es una mejora colectiva que obviamente es optativa y va ser de acceso social y gratuito. Vamos a eliminar las tragedias que acompañan esta circunstancia. En los últimos años ha habido una innovación tecnológica tremenda y se resuelve incluso ambulatoriamente. Esto elimina muchas de las cosas feas que tenía esto. Eran muertes evitables", añadió el ministro.