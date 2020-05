H asta que no despierte -y es posible que no lo haga jamás- no se sabrá qué pasó. Una mujer de 30 años, madre de seis hijos, fue encontrada gravemente herida de un golpe en la cabeza en una zona rural del partido bonaerense de Zárate y se investiga si cayó de una moto o si se trató de un hecho de violencia de género, informaron fuentes policiales y judiciales.

La víctima, identificada por los investigadores como Alejandra Suluaga, fue hallada a las 8 de la mañana de ayer por un hombre, en una zona de campings del mencionado distrito, situado a unos 95 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Fuentes policiales y judiciales informaron que la mujer, madre de seis hijos, había salido de su domicilio a la madrugada y no regresó.

Un hombre que pasaba por el lugar encontró a Suluaga tirada en el piso y con un corte muy profundo en la cabeza que le había causado pérdida de sangre. Según las fuentes, la víctima fue trasladada de urgencia al hospital Virgen del Carmen, donde quedó internada en grave estado. En un principio, los investigadores sospecharon de un posible caso de violencia de género y, si bien aún no fue descartado, en las últimas horas surgió la hipótesis de un accidente cuando regresaba a su casa a bordo de una moto conducida por un joven.

Norma García, madre de la víctima, había dicho a "Cronica" que por el golpe sufrido parecía que había sido recibido por "un machetazo", aunque en el resto del cuerpo no había otras lesiones.

La mujer agregó que un joven con que el que hace poco tiempo mantiene una relación sentimental, y que hacía poco salió de prisión, la "vino a buscar".

Al respecto, un vocero encargado de la pesquisa dijo que procuraban identificar a las personas que la vieron por última vez antes de ser hallada golpeada.

En ese sentido, esta noche los investigadores se entrevistaron con el novio de Suluaga y con otro joven que aseguró que ella sufrió un accidente al caer de una moto.

Según su testimonio, él iba manejando mientras llevaba a la mujer a su casa y en un momento del trayecto sintió que cayó del vehículo, por lo que al darse vuelta comprobó que estaba en el suelo.

"Se acercó y le dijo que iba a buscar ayuda, pero cuando volvieron ya había otras personas que la estaban auxiliando", precisó una fuente. Los pesquisas aguardaban la evolución de la víctima, que seguía en terapia intensiva y con respirador artificial.

"Esperemos que se recupere y pueda confirmar los testimonios de los jóvenes, todavía no podemos descartar nada", aseguró el vocero.

El hecho es investigado por el fiscal Alberto Gutiérrez, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 del Departamento Judicial de Zárate-Campana.