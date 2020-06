A raíz del aumento de los casos, una fiscalía especializada se dedica de manera exclusiva a investigar delitos informáticos en la ciudad de Buenos Aires. La Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones informáticas (Ufedyci), a cargo de la fiscal Daniela Dupuy, está conformada por las tres unidades que ya se encargaban de este tipo de crímenes, pero no a tiempo completo. Dupuy trabaja en este tipo de causas desde 2013. Uno de sus casos más resonantes fue el de Ricardo Russo, ex pediatra del Hospital Garrahan condenado por producción, tenencia y distribución de pornografía infantil. "En 2013 se creó la fiscalía especializada en delitos informáticos. Después el Ministerio Público Fiscal hizo un acuerdo con el National Center for Missing and Exploited Children y ahí empezaron a ingresar una cantidad muy importante de casos sobre todo de explotación sexual infantil. Ahí nos empezó a superar la cantidad de trabajo, entonces el fiscal general de ese momento decidió crear dos fiscalías más, especializadas en cibercrimen", explicó la fiscal. Cada una de estas unidades funcionaba a tiempo parcial, manejando delitos comunes y también informáticos. Pero en diciembre de este año eso cambió.