U no de los capítulos más emblemáticos de la vida de Diego Maradona fue en el Mundial de Estados Unidos 1994. Aquella edición quedará marcada como la última participación del Diez en un campeonato del mundo, pero permanecerá también en la memoria colectiva la imagen de la enfermera llevándose a Diego de la mano para someterlo al test antidóping, que luego terminaría dando positivo.

"Hablan de efedrina pero yo después del partido corrí 10 kilómetros, tengo testigos. Esto me duele mucho porque me cortan las piernas. Creeme que me cortaron las piernas", dijo Diego en una conferencia de prensa tras conocerse la triste noticia de su suspensión. Esa frase no sólo es una de las más recordadas de Maradona, sino que también describió a la perfección lo ocurrido en suelo norteamericano y la desazón que sintió el futbolista. Muchas cosas se dijeron con respecto a la salida que le dieron a Diego en aquella copa. Una de las más relevantes fue la hipótesis acerca de que Joao Havelange, entonces presidente de la FIFA, había ordenado retirarlo del Mundial.

Argentina había sacado pasaje a Estados Unidos tras vencer en el Repechaje a Australia. Ya en suelo norteamericano el equipo nacional, que venía de ser subcampeón en Italia 90, arrancó con el pie derecho goleando a Grecia por 4-0. En la segunda jornada, y con una gran actuación de Diego, la Albiceleste derrotó 2-1 a Nigeria con un doblete del Pájaro Caniggia. Fue justamente después del choque con las Águilas que se hizo presente la famosa enfermera, Sue Carpenter, quien ingresó al campo de juego y se llevó al Diez de la mano.

El golpe anímico de la baja de Maradona impactó de lleno en el Seleccionado. En el siguiente partido Argentina cayó 2-0 con Bulgaria, y en los octavos de final tampoco hizo pie, quedando eliminado a manos de Rumania (perdió 3-2 en Los Ángeles).

Sin dudas, ese momento fue uno de los más tristes en la carrera deportiva de Diego. La secuencia de la enfermera retirándolo de la cancha y su famosa frase "me cortaron las piernas" remiten directamente a Estados Unidos. Pero el tiempo va a pasar y la historia va a decir que en 1994 Diego Maradona tuvo su último capítulo con la 10 celeste y blanca.