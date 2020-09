La comunidad internacional calificó de ilegales las sanciones de la ONU a Irán que impuso unilateralmente Estados Unidos y las amenazas de Washington a los países que se nieguen a cumplirlas. El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, restauró unilateralmente todas las sanciones de la ONU contra Irán al aplicar el llamado mecanismo de "retroceso rápido" del organismo, en virtud de la resolución 2231 del Consejo de Seguridad, que permite a cualquiera de los socios del acuerdo nuclear de 2015 volver a imponer sanciones si Teherán viola sus obligaciones. El Alto Representante para la Política Exterior de Seguridad de la Unión Europea (UE) y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, afirmó hoy que Estados Unidos no puede iniciar sanciones de la ONU en relación con Irán.

"Estados Unidos cesó unilateralmente su participación en el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) mediante un memorando presidencial del 8 de mayo de 2018 y no participó luego en ninguna actividad relacionada con el PAIC", manifestó Borrell. Estados Unidos "no puede ser considerado un Estado participante del PAIC y no puede iniciar el proceso de restablecimiento de las sanciones de la ONU", declaró el jefe de la diplomacia europea, citado por la agencia de noticias rusa Sputnik.