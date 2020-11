M ica Viciconte y Fabián Cubero comenzaron a salir hace tres años. A pesar de los problemas con la ex de "Poroto", Nicole Neumann, su amor se fue a afianzando y formalizaron su noviazgo en poco tiempo. Luego llegó el momento de la convivencia y durante más de dos años compartieron un departamento de Villa Urquiza, que alguna vez Yanina Latorre denigró llamándolo "sucucho". Ahora dieron un gran paso en su relación y, a pocos días de que echara a rodar el rumor del embarazo de Mica, se mudaron a un nuevo hogar.

La pareja se instaló el fin de semana en una casa ubicada en un barrio privado de zona norte, más precisamente en Escobar, y comenzaron a mostrar en redes su nueva vida cerca de la naturaleza, con una inmensa pileta y con vecinos famosos.

En algunas historias que subieron a Instagram se los ve pasear en bicicleta dentro del barrio, disfrutar del calor primaveral y un extenso parque y hacer los últimos arreglos para quedar completamente instalados. Además, la propiedad tiene grandes dimensiones, por lo que se descuenta que habrá una habitación para Allegra, Indiana y Sienna, las hijas de Fabián, cuando se queden con él. Sus vecinos, el abogado César Carozza y Cinthia Fernández, fueron los primeros en darles la bienvenida a los recién llegados. "Nuestra veci", dice Mica en un video que compartió en sus historias en Instagram en la que se ve a la ex de Matías Defederico, a la cual luego halaga: "Para los que dicen que Cinthia es mala, me trajo un regalito de bienvenida, esto es impresionante". Hace un tiempo, Yanina Latorre comentó que la ex "combate" vivía en un "sucucho de Palermo", por lo que Viciconte defendió su hogar: "Si viviera en un sucucho, ¿cuál es el problema? Primero, vivo en un departamento. No es Palermo, estás mal informada. Con Fabi sí alquilamos un departamento, muy lindo, que no tiene las comodidades de una casa, pero no es un sucucho. Soy una mina laburante que me gano todo trabajando, no le pido nada a nadie". Hace pocos días, recordemos, se dijo que la pareja había llamado a la cigüeña y esperaba su primer hijo. Aunque la artista negó el trascendido de cuajo, la mudanza a un lugar más tranquilo y espacioso crea un ambiente más familiar. ¿Se vendrá un Porotito?