C on una conferencia de prensa los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Trabajo, Claudio Moroni, detallaron el decreto que se publicó oficialmente ayer en el Boletín Oficial, ampliando considerablemente el sistema de ayuda a las empresas y también a autónomos y monotributistas clases C y D.

Al explicar la nueva normativa, que alcanzará un desembolso que ronda el 2,9% del PBI total del país, las declaraciones fueron contundentes respecto del momento que viven muchas empresas y muchos trabajadores del país: "El objetivo es evitar que la cadena de trabajo se rompa. En todos sus niveles: que el empleado reciba su sueldo y que la unidad productiva pueda seguir a flote", aseguró Moroni. "Buscamos dar certidumbre. Que las empresas sepan que van a poder sobrevivir a la crisis, que tengan la certeza de que van a poder pagar los salarios y que estén listas para retomar la actividad cuando eso sea posible".

En ningún momento hicieron referencia al fin de la cuarentena dispuesta por el coronavirus. De ahí que se haya trabajado sobre la base del decreto anterior, que estableció el régimen de Asistencia de Emergencia a la Producción y el Trabajo (ATP), ampliando su espectro e incluyendo a las grandes empresas y a los autónomos. "Lo que servía el 20 de marzo puede ya no es útil en este nuevo esquema", señaló Kulfas al hacer un balance de los motivos que llevaron al Ejecutivo a esta nueva asistencia.

Asegurar sueldos

Tal como se anunció, el Estado se hará cargo del 50% de los salarios de aquellas empresas privadas que hayan tenido una "baja sustancial" de su actividad desde el 12 de marzo. Eso será a cargo de la Anses. Ese pago tendrá un piso equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y un techo de dos SMVM.

Además, el seguro de desempleo pasará de 6.000 pesos a 10.000. Y también habrá un crédito a tasa cero para autónomos y monotributistas, que comenzarán a pagar a partir de octubre en 12 cuotas sin interés, ya que el Estado pagará el costo financiero.

Además, se mantiene la reducción de hasta el 95% de los aportes patronales para empresas de sectores cuya actividad haya sido afectada. "Hay rubros que, sin lugar a duda, entran en esta categoría. Pensemos el tiempo que va a pasar para que los hoteles, la gastronomía y la cultura vuelvan a llenarse de gente. A ellos los vamos a asistir con estas y otras herramientas", agregó el titular de Desarrollo Productivo.

Su par de Trabajo, en tanto, remarcó que "con esto, el 80% de los trabajadores privados tendrá asegurado al menos el 50% del salario que recibían hasta el mes de febrero". No obstante, señalaron que no bloquearán los acuerdos sectoriales de rebajas para fortalecer a cada rama fabril.

"Hemos evaluado la necesidad de ampliar el paquete de ayuda y de hacerlo más sencillo", expresó Kulfas, subrayando que "este paquete tiene como objetivo principal preservar el trabajo, preservar la economía nacional, dejar lo más fortalecido posible el entramado productivo para que después de esta pandemia esté lo más fuerte posible el aparato productivo".

Grandes, también

Una de las novedades es que el programa ya no tendrá límites en cuanto a tamaño de las empresas y cantidad de trabajadores. "Con esto, si alguien no logró recibir una ayuda o tiene problemas, va a poder rápidamente anotarse en estos días y cerrar el mes", dijo Kulfas.

Un dato que no pasó inadvertido para el gobierno es que, desde que se abrieron los créditos, el 75% de las empresas del país se inscribió para recibir la asistencia. "Tenemos que adaptar las herramientas según el momento que nos toca transitar", sostuvo por su parte Moroni.