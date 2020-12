C on los cierres de Claudio Moroni (ministro de Trabajo) y Fernanda Raverta (titular de la Anses) se pasó a la firma del dictamen del proyecto que prevé una nueva fórmula para actualizar los haberes de los jubilados, con actualizaciones cada tres meses. En el plenario de senadores hubo tensos cruces entre el oficialismo y la oposición, que rechazó la propuesta.

La nueva fórmula presenta un esquema similar a la aplicada durante los años 2008-2017, al combinar en partes iguales la recaudación de la Anses y la variación salarial, teniendo en cuenta el aumento salarial más alto que haya otorgado un gremio o sector. A instancias del Frente de Todos, y tras reuniones con la Casa Rosada, se introdujo una modificación por la cual el aumento del 5% otorgado recientemente no será a cuenta del que se otorgará en marzo de 2021. Además, las actualizaciones en los haberes no serán semestrales sino trimestrales.

En su exposición, Moroni recordó que la fórmula de movilidad sancionada durante la gestión de Cambiemos se suspendió en diciembre pasado en "una situación de emergencia". Luego, con la llegada de la pandemia, el funcionario habló del 2020 como "el peor año de la historia económica argentina". "No tengamos duda, esto fue peor que 2002", agregó, y dijo que en ese momento los jubilados "perdieron más de 20 puntos".

Sin embargo, ante este contexto "hemos conseguido que el 75% de los haberes previsionales van a terminar el año levemente arriba o empatando con la inflación, cosa que no sucedía hace muchos años". En ese sentido, Moroni destacó que los haberes mínimos tuvieron "un 34,9% de incremento, sin contar lo que dimos como bonos fijos", que representó "un 8% más de incremento".

"No puede considerarse esto un fracaso, al contrario, es un gran éxito", resaltó el titular de la cartera laboral, al tiempo que aseguró que la nueva fórmula debe verse "acorde con nuestro proyecto económico, político y social" de "una Argentina en crecimiento", por eso justificó las variables de variación salarial y recaudación.

En su exposición también defendió que a partir de 2008, cuando empezó a regir la fórmula impulsada por el gobierno de Cristina Kirchner, se dio "el período de mayor incremento de los haberes previsionales". A continuación, el ministro valoró que se volverá a este esquema y que además "el período de ajuste, en vez de ser semestral, va a pasar a ser trimestral".

"Esta fórmula, en un proyecto de país creciente, es lo que debe ser. Hay que atar los ingresos de los queridos pasivos a los ingresos de los trabajadores activos", completó.

Luego fue el turno de la titular de la Anses, Fernanda Raverta, quien mencionó que "en la historia argentina hubo sólo dos leyes que implementaron fórmulas de movilidad" y ambas "han tenido características muy distintas".

Con diapositivas en pantalla, la funcionaria comparó que el esquema utilizado entre 2008 y 2017 "logró que los jubilados y jubiladas crecieran en su valor adquisitivo y capacidad de compra un 25,8%", mientras que el cálculo impulsado por el gobierno macrista hizo que "los jubilados perdieran en un 19,5%, casi 20 su capacidad de compra".

Al referirse a la pandemia, la directora del organismo mostró los números de "un año que puso de manifiesto una crisis mundial, global y sanitaria". Entre ellos, apuntó que se registró un 4,4% de caída del PBI mundial; un 8,1% de caída del PBI en América del Sur; y un 12,1% de caída del PBI de Argentina.

Los cruces

Por momentos, el encuentro se vio envuelto con gritos por interrupciones en los discursos, protagonizados por Martín Lousteau y también Esteban Bullrich (Pro).

Tras hacer un repaso de la historia del sistema previsional argentino desde el ‘94 hasta la actualidad, Lousteau planteó la necesidad de contar con "cálculos, análisis de sustentabilidad y evolución de los beneficios reales", y pidió a los funcionarios que si los tenían "por favor nos lo den, porque es la manera más responsable que tenemos de votar".

A su turno, el chaqueño Víctor Zimmermann (UCR) consultó, entre otras cuestiones: "¿En qué plazo se estima que se va a dar la recuperación de los haberes jubilatorios de nuestros jubilados a partir de la aplicación de esta fórmula?".

"Nosotros estamos partiendo la recuperación de los haberes de los jubilados y jubiladas no en cero, no en menos diez, sino en menos veinte. Por lo tanto, la temporalidad para poder recuperar los haberes no la podemos precisar", sostuvo Raverta, que hizo énfasis entonces en la "recuperación del 35% de los haberes mínimos" este año.

"¿Los jubilados con la suspensión de la fórmula en 2020 ganaron más o ganaron menos?", preguntó el macrista Esteban Bullrich, que argumentó que la fórmula impulsada por Cambiemos "tenía virtuosismo en el largo plazo", y por eso lamentó que se suspendiera.