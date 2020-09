M auricio Macri busca volver al centro político de la oposición. Por eso, a través de una carta, reavivó la grieta entre "República o republiqueta; democracia o demagogia". Sus palabras no tardaron en ser contestadas por el oficialismo.

"Las opiniones de Macri parecen sacadas de un libro de texto de Educación Democrática y/o Instrucción Cívica, materias que, en épocas de dictaduras militares, integraban la currícula de las viejas escuelas secundarias", señaló Agustín Rossi en Twitter. Para el ministro de Defensa, esas asignaturas "estaban destinadas a enseñar las virtudes de la democracia, expresadas en formas generales, mientras que en la realidad sucedía exactamente lo contrario. ¿Por qué es tan apropiada la referencia? Porque Macri hace lo mismo".

"Durante su gobierno no hubo independencia de poderes, se persiguió a periodistas y medios de comunicación, se encarceló a opositores, se hizo inteligencia ilegal, se cerró virtualmente el Congreso, se colonizó el Poder Judicial, y la libertad de comercio y empresas estuvo restringida a sus amigos, completando una forma en el ejercicio del poder frívola, insensible e inmoral", reseñó.

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, aseguró que la "historia no pasará por alto esa actitud omisa" de Macri cuando efectivos de la Policía Bonaerense realizaron concentraciones reclamando por salarios y otras medidas. El mandatario formoseño dijo que resulta poco creíble "su preocupación por el federalismo, cuando su gestión fue la más unitaria que recuerde".

Recordó que fue un decreto de su gestión en 2016 el que "triplicó la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el distrito más rico del país, mientras recortaba fondos y obras a la provincias, en particular en aquellas que más lo necesitamos".

El titular del Partido Justicialista nacional, José Luis Gioja, se sumó a las críticas al ex presidente. "Él es responsable de la debacle política, económica, social, institucional, financiera, sanitaria, vial, de política exterior y educativa, del país, previa a la pandemia", aseveró el ex gobernador de San Juan en un comunicado.

Leopoldo Moreau no se quiso quedar afuera. "Macri es una voz del pasado que no volverá", dijo el diputado del Frente de Todos, para quien "resulta tragicómico que el ex presidente, que instrumento y condujo el sistema de espionaje ilegal más grande de la historia democrática de la Argentina, que vulneró como nadie los derechos y garantías de los ciudadanos, quiera asumir el papel de defensor del Estado de Derecho".