El empresario Euclides Bugliotti anunció el cierre definitivo del Orfeo Superdomo (foto), el mayor recinto techado para espectáculos artísticos y deportivos de Córdoba. El lugar hace cinco meses que está inactivo por la pandemia del coronavirus y tiene gastos "imposibles de sostener", según expresó su propietario. "Al Orfeo no lo abro más. Voy a ver qué se puede hacer. No hay forma de bancarlo, ya que se debe pagar $1,7 millones mensuales; a todos los impuestos que hay que pagar hay que sumar los servicios: no se puede cortar luz, agua y gas. Es inviable". Bugliotti estimó que para que el Orfeo, con capacidad para unas 12.000 personas, pueda volver al funcionamiento normal podrían pasar "hasta dos años, y no puedo esperar tanto".