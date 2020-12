La jueza Patricia Guichandut, titular del juzgado Criminal y Correccional 62, que lleva la causa, había dispuesto la liberación de Rubén Papadopulos, padre del joven, quien se había presentado días atrás e indicado que el auto que provocó la muerte de Isaac era de su propiedad.

La Justicia concluyó que Papadopulos no tuvo participación en el hecho y tampoco puede ser acusado de encubrimiento, dado que el Código Penal prevé que un padre puede ayudar a que un hijo evada a la Justicia sin que eso sea un delito.

El 21 de diciembre el padre del conductor negó saber cuál es el paradero de su hijo. "No sé dónde está porque ese primer llamado no tuve más contacto con él. No sé nada más. El ni siquiera vivía conmigo", sostuvo. Ante la jueza declaró: "Yo no estaba en ese auto. Yo me encontraba en mi casa cuando me llamó mi hijo para decirme que tuvo un accidente. Estaba nervioso, asustado y llorando. No le entendí bien porque la comunicación se cortó y no me pude volver a comunicar. Ese fue el último contacto que tuve". E intentó explicar: "Estaba desesperado, muy angustiado por lo que estaba viviendo. Tarde en entregarme por eso".

Por otra parte parecieron una serie de videos, donde se lo ve a su hijo en diferentes días mientras circulaba de manera distraída en su auto por las calles y sin cinturón. En los videos del joven, en los que se lo puede ver durante diferentes momentos y días, manejando siempre sin el cinturón de seguridad y de manera distraída, sacabndose selfies o grabandose, fumando e incluso usando la cabeza para hacer sonar la bocina. Entre las imprudencias registradas, el sospechoso de haber atropellado al niño solía difundir en su red social imágenes en donde se lo veía cantando mientras miraba a cámara en el ínterin que conducía, sin mirar lo que tenia adelante en la calle. Se sabe que Ricardo no tenía licencia de conducir y que además poseía muchas actas de infracción.