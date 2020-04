J oe Germanotta, papá de Lady Gaga, se convirtió en fuente de grandes críticas, después de haber abierto una cuenta de "caridad", para recaudar dinero para sus empleados, a causa del Covid-19. Un hecho que sin duda causó la molestia de muchos internautas. "Nuestro personal necesita ayuda financiera. Cualquier ayuda para nuestros empleados será apreciada. Esperamos abrir nuestras puertas tan pronto como sea seguro, y darles la bienvenida nuevamente con una sonrisa y algunas albóndigas. Manténgase seguro y saludable", pedía. Con estas palabras, Germanotta anunciaba que su restaurante Joanne Trattoria estaría cerrado por más de un mes y medio tras el brote de Covid-19. La ayuda que solicitaba era para aproximadamente 30 empleados, quienes se habían quedado sin trabajo. De modo que la campaña en GoFundMe iba dirigida a los que disfrutaron el establecimiento, ya que la crisis lo obligó a cerrar las puertas del restaurante. El hombre pretende recaudar 50.000 dólares, para cubrir la nómina durante un par de semanas y proporcionar los artículos necesarios, como alimentos, cuidado de niños y gastos médicos a sus empleados. Pero días después eliminó el posteo, tras recibir miles de críticas, donde los usuarios sugerían que mejor le debería pedir el dinero a su hija millonaria y no a las personas que se encuentran viviendo también estos difíciles momentos. Asimismo, otros usuarios comentaron: "Su hija no puede ayudar a su padre?", "¿Qué son $50.000 para alguien de ese escalón? ¡Crear un fondo es indignante!" y "Qué increíblemente egoísta, desconsiderado, ignorante y arrogante, cuando tantas personas están peor, ¿por qué no le pide a su hija muy rica que lo ayude a pagar a sus empleados?".