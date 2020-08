Tras la muerte de Solange Musse, la mujer que tenía cáncer y no pudo despedirse de su papá debido a que no lo dejaron ingresar a la provincia, el hombre dijo que demandará al gobierno de Córdoba por daños y perjuicios por "la ilegalidad y arbitrariedad" con la que se habrían manejado las autoridades al no permitirle llegar a Alta Gracia para ver a la mujer en vida. Ayer la Justicia cordobesa le permitió asistir al sepelio. "Hubiese querido abrazar a mi hija en vida, no en un cajón", lamentó.

Solange tenía 35 años y, acompañada por su mamá, cursaba una terapia oncológica en Córdoba. Su papá, Pablo, a quien no veía desde febrero, intentó llegar a la provincia para acompañarla, pero agentes sanitarios no lo dejaron entrar. Como él no había podido costear el test por su cuenta, allí le hicieron dos hisopados que arrojaron "resultado dudoso". Los agentes sanitarios le explicaron que los diagnósticos no significaban que tuviera coronavirus, pero que podría haberlo tenido o que podría, tal vez, tratarse de una infección. De todas formas, no lo dejaron ingresar a la provincia.