A ño nuevo es un buen momento para dejar atrás los problemas y si son físicos, mejor. El papa Francisco reapareció ayer en público, tras los "dolorosa ciática" que lo obligó a suspender su participación en dos misas consecutivas, y pidió "un año de fraterna solidaridad y de paz para todos".

El Ángelus que se celebró ayer desde la Biblioteca del Palacio Apostólico y que pudo observarse por Internet, se dio en el marco de la Jornada Mundial de la Paz. "En el umbral de este comienzo, dirijo a todos mi cordial deseo de un feliz y sereno 2021. Que sea un año de fraterna solidaridad y de paz para todos", expresó al retomar sus actividades públicas.

En su primer mensaje del año, el Pontífice leyó el texto de pie frente al micrófono y deseó "que reine la paz en el corazón de los hombres y en las familias, en los lugares de trabajo y de ocio, en las comunidades y en las naciones".

"Los dolorosos eventos que marcaron el camino de la humanidad el año pasado, en especial la pandemia, nos enseñan lo necesario que es interesarse por los problemas de los otros y compartir sus preocupaciones", continuó Francisco, quien agregó que "esta actitud representa el camino que conduce a la paz, porque favorece la construcción de una sociedad fundada en las relaciones de fraternidad".

En el mismo sentido, añadió: "Cada uno de nosotros, hombres y mujeres de este tiempo, está llamado a traer la paz cada día y en cada ambiente de vida, sosteniendo la mano al hermano que necesita una palabra de consuelo, un gesto de ternura, una ayuda solidaria"

"La paz no es solo ausencia de guerra, sino vida rica de sentido, configurada y vivida en la realización personal y en el compartir fraterno con los otros. Esa paz tan ansiada y puesta siempre en peligro por la violencia, el egoísmo y la maldad, se convierte en posible y realizable", concluyó.

El mensaje del Ángelus fue transmitido por Internet en el marco de las medidas adoptadas por el gobierno italiano para tratar de prevenir los contagios de coronavirus, por lo que fueron evitadas las celebraciones en la Plaza de San Pedro.

Se la perdió

Antes de la lectura del mensaje por parte del Papa, Francisco se había ausentado de la primera misa del año debido a dolores en la ciática y su mensaje fue leído por el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin. En ese texto aseguró que el mundo necesita una "vacuna para el corazón".

"No sirve conocer a muchas personas y muchas cosas si no nos ocupamos de ellas. Este año, mientras esperamos una recuperación y nuevos tratamientos, no dejemos de lado el cuidado. Porque, además de la vacuna para el cuerpo, se necesita la vacuna para el corazón, que es el cuidado. Será un buen año si cuidamos a los otros, como hace la Virgen con nosotros", expresó.

A primera hora de ayer, Francisco había publicado una postal en su cuenta de Instagram en la que deseó que en 2021 "la humanidad pueda progresar por el camino de la fraternidad, la justicia y la paz".