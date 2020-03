D e nuevo en la pantalla con el lanzamiento de "Bake Off", Paula Chaves organiza su tiempo entre el trabajo y su familia. Sus obligaciones laborales no le impiden ser una madre presente para Olivia y Baltazar, mientras se prepara para la llegada del tercer fruto de su matrimonio con Pedro Alfonso. "Compartimos la paternidad 50 y 50, es un excelente padre. Nos ocupamos ambos de todo y nos vamos turnando cuando uno tiene que salir a trabajar. Sé que no es algo sencillo de organizar en todas las familias, pero somos afortunados de poder criar a nuestros hijos estando tan presentes y a la vez poder trabajar de lo que nos gusta", confió en diálogo con Diarioshow.com. En la etapa final de su tercer embarazo, aseguró que será el último, aunque reveló que le encantan "las familias numerosas". Paula espera una nena y confirmó que la llamará Filipa. La propuesta fue de su marido, pero logró la aprobación de todos los integrantes de la casa. "Esta banda se agranda", fue la frase que eligió la modelo para anunciar su dulce espera. Con la llegada al mundo de la beba, la "banda" será de cinco personas y en la convivencia se suman las mascotas: un perro y una gata.

Mientras chequea por WhatsApp que sus pequeños hayan cenado, la conductora se confiesa: "Soñaba con tener esta familia. El otro día me di cuenta y le dije a Pedro: ‘Vamos a ser más niños que adultos en la casa’, pero está buenísimo". La conductora transita su sexto mes de gestación acompañada por sus amigas Mery del Cerro y Zaira Nara. "Es relindo vivir el embarazo con ellas. Siento que las mujeres nos necesitamos en todo momento y, si podemos gestar acompañadas, compartimos experiencias", manifestó. Junto con la mamá de Viggo -Zaira Nara-, Paula fue de las primeras figuras en promover el "parto respetado" y sus dichos generaron polémica dentro del mundo de la farándula argentina y varias personalidades la cuestionaron, entre ellas Yanina Latorre. "Decir que el parto respetado es para pocas o que es de cool es estar desinformada", señaló Paula en relación a las críticas que recibió. "Hay una ley que dice que, mientras la mujer y el bebé sean sanos, la madre tiene que ser respetada a la hora del nacimiento siendo informada de todo el procedimiento que le van a hacer", remarcó y consideró que la modalidad "debería llamarse ‘parto’, pero se le tuvo que poner el ‘humanizado’ o ‘respetado’ porque no se cumplía".

En el debut de la segunda temporada del reality de pastelería, fue lo más visto de la televisión el domingo, con un promedio de 8.3 puntos de rating. Estaba planeado que el ciclo se emitiera en 2019, pero la programación de Telefé decidió posponerlo un año, iniciativa que no molestó a la conductora. "No tengo necesidad de verme en la tele. Me encantó haber hecho el programa y que salga en año par. El primero fue en el 2018, nos fue muy bien, por eso me gustaba más que la segunda edición saliera este año, porque soy bastante cabulera", manifestó.